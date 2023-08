Apio Quijano (46 años de edad) pidió que lo dejen volver a La Casa de los Famosos México sólo para tatuarse con el Infierno.

La última nominación en La Casa de los Famosos México dejó a Wendy Guevara (29 años) y Poncho de Nigris (47 años de edad) en riesgo de expulsión.

Fue así que el Team Infierno lanzó un nuevo reto para salvarlos: Si el público favorecía a sus integrantes, todos sus integrantes se pondrían un tatuaje alusivo a su exitosa alianza.

Ahora que El Team Infierno está en la final y su promesa debe ser cumplida, alguien ha alzado la voz para recordar que el reto sólo se cumplirá a cabalidad si alguien regresa a La Casa de los Famosos México.

La Casa de los Famosos México: Apio Quijano pide a la producción que lo dejen volver para tatuarse con el Team Infierno

Se trata de Apio Quijano, el único integrante del Team Infierno que fue expulsado de La Casa de los Famosos México, en la semana número 7.

En una transmisión en vivo, Apio Quijano reveló que ya le pidió permiso a la producción de La Casa de los Famosos México para volver, aunque sólo sea por unos minutos.

Esto, para que todo el Team Infierno pueda tatuarse un tridente y así agradecer al público por llevarlos hasta la final de La Casa de los Famosos México.

“Ya le dije a la producción si me da la oportunidad de poder entrar con ellos, a tatuarme con ellos. Esa es la idea, que yo pueda entrar con ellos. (…)”.

Apio Quijano (Tomada de video)

La Casa de los Famosos México: Apio Quijano afirma que se ha ganado el derecho de volver, aunque sólo sea para tatuarse

Como argumento a su favor, Apio Quijano dijo que a pesar de haber sido expulsado, él sigue siendo parte del Team Infierno, aunque ahora los ayuda desde el exterior:

“El hecho de que yo ya no esté dentro, no significa que no siga jugando y siga apoyando a mi equipo”, dijo el artista.

Apio Quijano se dijo convencido de que su labor afuera de La Casa de los Famosos México ha sido muy importante para el Team Infierno. lo que le da derecho a volver aunque sólo sea un rato:

“Yo también he mantenido el juego y la labor por apoyar a mi equipo desde fuera y desde mi trinchera, entonces creo que es algo que he podido lograr desde aquí y obviamente me encantaría, yo feliz de tatuarme con ellos”.