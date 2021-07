Angelique Boyer sorprende a Sebastián Rulli con romántico video por su cumpleaños

“Hoy es tu cumpleaños y doy gracias a la vida porque entre millones de personas te encontré a ti”, escribió Angelique Boyer pensando en Sebastián Rulli, su novio.

La actriz fue la primera en felicitar a Sebastian Rulli por su cumpleaños número 46. A través de su cuenta de Instagram le escribió un largo y amoroso mensaje acompañado de un romántico video.

“Gracias amor, me has enseñado a ver cosas de la vida que no veía, a ser más feliz y vivir intensamente”, cita Angelique Boyer junto a un video que muestra algunos de sus mejores momentos como pareja.

Así como le agradece al galán de telenovelas por sus consejos, por ser su calma en su tormenta, por hacerla mejor persona, por mirarla con amor y por hacerla llorar de risa.

“Quiero verte cumplir todos tus sueños y apoyarte para hacerlos realidad. Quiero sumar en tus días, llenarte de mimos y besos”, agrega y le deja claro que ama todo de él.

“Pensé que conocía el amor y tú viniste a enseñarme lo qué hay más allá, siendo único, leal, mágico y el mejor amigo y compañero que puedo pedir. Te admiro y amo profundamente”, remata tras asegurar que seguirá haciendo más videos de ambos.

Por supuesto, Sebastián Rulli quedó encantado con el detalle de su novia, mismo que lo dejó boquiabierto. “¡Wow, te amo sin palabras! Con todo mi ser”, dijo.

Fans le desearon feliz cumpleaños a la par que aprovecharon para reconocer que hacen una pareja bellísima por lo que esperan lleguen al altar.

Angelique Boyer celebra su cumpleaños número 33

Curiosamente, dos días atrás, Angelique Boyer celebró su cumpleaños número 33. Lo que significa que ambos están preparando una celebración al doble.

En aquel momento, Sebastián Rulli le deseó un año de vida tan mágico como ella así como se dijo afortunado de estar a su lado y deseó vivir la mayor cantidad de esos momentos a su lado.

Actualmente la pareja se encuentra grabando escenas de la telenovela “Vencer el pasado”, que tendrá su estreno por Las Estrellas el próximo 12 de julio.