Angélica María revela cómo trataron los conductores de Hoy a su hija Angélica Vale cuando estuvo participando en el matutino.

Como parte de la celebración de sus 70 años de trayectoria, Angélica María -de 78 años de edad- se presentó en el programa Hoy.

Durante su intervención, Angélica María recordó cuando formó parte de los conductores del programa Hoy en donde vivió grandes anécdotas.

Sin embargo, Angélica María confesó que su hija Angélica Vale -de 47 años de edad- no tuvo una gran experiencia por culpa de los conductores de Hoy. Descubre qué le hicieron a la famosa.

Durante su visita al programa Hoy, Angélica María recordó su pasó en el matutino y confesó cómo vivió esos momentos cuando se convirtió en conductora.

Raúl Araiza -de 58 años de edad- reveló que hace 15 años él había empezado en Hoy junto con Angélica María, pero después de dos años ella se salió.

Durante su conversación Angélica María destacó que aunque ya no es parte de Hoy ha estado al tanto de su transformación a lo largo de los años.

Angélica María señaló que aunque no aguantó, disfrutó mucho cuando estuvo en el programa Hoy ya que vivió momentos muy divertidos.

Andrea Legarreta destacó que no todos los programas pueden presumir que entre sus conductores se encontraba Angélica María.

Sin embargo Angélica María sorprendió al revelar que lamentablemente su hija Angélica Vale no tuvo una buena experiencia cuando fue parte del programa Hoy.

Angélica María señaló que a su hija Angélica Vale le hicieron la ley de hielo y no le hablaban.

Al ser cuestionada sobre los detalles, Angélica María pidió que ya le preguntarán a su hija Angélica Vale.

Al escuchar las palabras de Angélica María, Andrea Legarreta de inmediato señaló que no le echaran la culpa por eso ya que ella nunca estuvo en la versión sabatina.

Angélica María confesó que ella salió del programa Hoy porque no aguantó sobre todo porque tenían que levantarse muy temprano.

“Yo no aguante y me fui, la neta. Luego querían que leyera y no veo nada y entonces pásamelo más lento”

Angélica María