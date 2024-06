¿Ángela Aguilar trae anillo de compromiso con Christian Nodal? Una foto ha levantado sospechas sobre lo seria que ya se habría puesto su relación.

Ángela Aguilar, de 20 años de edad, y Christian Nodal, de 25 años de edad, confirmaron su noviazgo el lunes 10 de junio.

El martes, la pareja presumió su romance con un par de amorosos besos en el concierto de Christian Nodal, que incluyó un breve homenaje a Pepe Aguilar, padre de Ángela.

Ahora, siguiendo con el acelerado ritmo del noviazgo, ha comenzado a correr el rumor de que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se puso seria casi desde el inicio.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Especial )

Ángela Aguilar ha presumido un enorme anillo desde que comenzaron los rumores de su noviazgo con Christian Nodal

Y es que, Ángela Aguilar se ha dejado ver con una enorme joya en la mano izquierda que según versiones podría ser nada más ni nada menos que un anillo de compromiso.

De acuerdo con los rumores, Christian Nodal le habría entregado la joya a Ángela Aguilar cuando iniciaron su relación, aunque no está claro si se trata de un anillo de compromiso o simplemente de un anillo de promesa.

En el programa ‘Chisme No Like’ se afirma que la joya sí es un anillo de compromiso, pues Ángela Aguilar no se habría arriesgado a aceptar a Christian Nodal y a enfrentar en enojo de su papá Pepe Aguilar, así como la situación de hate que vive en las redes, si el cantante no le hubiera dado una prueba de que va muy enserio con ella.

Ángela Aquilar ya hasta adornó su celular con el supuesto anillo de compromiso que le dio Christian Nodal

Mientras tanto, en ‘Ventaneando’ se ha afirmado que el anillo sería la forma que a Christian Nodal se le ocurrió para demostrarle a Pepe Aguilar que a diferencia de lo sucedido con Belinda -de 34 años- y Cazzu -de 30 años-, con Ángela las cosas serán muy diferentes y formales.

Como sea, para Ángela Aguilar el anillo que le habría dado Christian Nodal ya se habría convertido en una de sos posesiones más valoradas.

Tanto así que tomó una foto de su mano con el supuesto anillo de compromiso y la colocó como portada en su teléfono celular, según fotos compartidas en Instagram por la influencer Chamonic.

Anillo de Ángela Aguilar (@chamonic3 / Instagram)

Además, lejos de ocultarlo, Ángela Aguilar se ha encargado de presumirlo cada vez que la han captado en público.

La primera vez que se le vio usándolo habría sido en su viaje a Roma, con Christian Nodal, a donde los dos acudieron con un famoso tatuador para inmortalizar en su piel el inicio de su relación.

Luego, Ángela Aguilar se dejó ver con su supuesto anillo de compromiso en Texas, cuando visitó un restaurante con Nodal y un fan se fotografió con cada uno, por separado.

Ángela Aguilar también lució el anillo en el último concierto que Christian Nodal ofreció en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México (CDMX), donde la pareja presumió su amor, dándese sus primeros besos frente al público.