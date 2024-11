¿Ángela Aguilar se rompió tras abucheos y gritos de Cazzu en Kids Choice Awards? Video revelaría que habría terminado llorando tras críticas en su contra.

Las criticas en contra de Ángela Aguilar -de 21 años de edad- comenzaron cuando anunció su relación con Christian Nodal, solo unas semanas después de que el cantante confirmó el fin de su relación con Cazzu.

Y es que de inmediato Ángela Aguilar fue tachada como la tercera en discordia en la relación de Christian Nodal y Cazzu, de 30 años de edad.

Aunque Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 25 años de edad- se han mostrado muy enamorados e incluso ya se casaron, las críticas en su contra no han cesado.

Muestra de ello fue los abucheos que recibió durante su participación en los Kids Choice Awards 2024.

Aunque Ángela Aguilar habría tratado de mantenerse fuerte, tal parece que las críticas en su contra le han empezado afectar y así lo mostraría un video que se viralizó en las redes sociales.

Ángela Aguilar, cantante. (@AngelaAguilarOficial)

¿Ángela Aguilar lloro tras abucheos y gritos de ¡Cazzu! en Kids Choice Awards?

El pasado 16 de noviembre se llevaron a cabo los Kids Choice Awards 2024 en el Auditorio Nacional.

Ángela Aguilar y Michael Ronda fueron los conductores principales de los Kids Choice Awards, pero la hija de Pepe Aguilar vivió un mal momento.

Y es que Ángela Aguilar no tuvo el recibimiento que ella esperaba, ya que desde el primer momento que piso el escenario recibió abucheos por parte de los asistentes.

Sin embargo, la situación escaló más cuando Ángela Aguilar interpretó su sencillo “Abrázame” junto a Felipe Botello.

En ese momento Ángela Aguilar no solo recibió abucheos y rechiflas por parte del público, sino que además se escucharon gritos de ¡Cazzu!, expareja de su ahora esposo.

A pesar de que el nombre de Cazzu fue coreado por los asistentes, Ángela Aguilar intentó mantener la calma, pero un video mostraría otra cosa.

En un video compartido por la cuenta de La Tía Sandra en X se mostraría que a Ángela Aguilar si le afectaron los abucheos y habría terminado llorando.

Las imágenes muestran a Ángela Aguilar de espaldas al público mientras se lleva las manos al rostro como si se estuviera limpiando las lágrimas.

🚨 Acaban de abuchear muy fuerte a ÁNGELA AGUILAR en los #KidsChoiceAwards ‼️😱



Además mucha gente estuvo gritando “Cazzu, Cazzu, Cazzu.”



Lo lograron. Finalmente la rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba… pic.twitter.com/g6rVKTCXOB — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 17, 2024

Video que mostraría a Ángela Aguilar llorando en los Kids Choice Awards genera debate en las redes

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales, generando un debate entre los usuarios.

Y es que mientras que algunos consideran que Ángela Aguilar se encuentra cosechando todo lo que sembró, otros están convencidos que la situación ya se salió de control.

Ya que usuarios creen que los ataques han sido dirigidos en contra de Ángela Aguilar y no de Christian Nodal, quien tendría una mayor culpa por como se ha manejado toda la situación.

“Se llama karma”, “Esa es gente sin nada qué hacer”, “Ya hasta pena me dio”, “Merecido, por querer imponerla en todos lados”, “Ángela no me agrada, pero tampoco se vale bajarle la autoestima”, “Qué triste que la gente siga juzgando”, “Ángela Aguilar debe entender que lo que se siembra, se cosecha”, son algunos de los comentarios en redes.

Hasta el momento Ángela Aguilar no ha hecho un pronunciamiento directo sobre los abucheos que recibió en los Kids Choice Awards.