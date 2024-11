Ángela Aguilar será conductora en los Kids Choice Awards México 2024, aunque las redes sociales evidencien que pocos la quieren ahí.

Ángela Aguilar enfrenta una de las peores crisis de imagen de su carrera por el supuesto triángulo amoroso que formó con Christian Nodal -de 25 años de edad- y Cazzu, de 30 años de edad.

Ante ello, muchos pensarían que Ángela Aguilar optaría por mantenerse oculta mientras las cosas se tranquilizan, pero Nickelodeon Latinoamérica ha confirmado que no será así.

Será el próximo martes 19 de noviembre cuando se lleve a cabo la ceremonia de los Kids Choice Awards México 2024.

En la que el público infantil y juvenil premiará lo mejor del año en categorías como:

Este año, en los Kids Choice Awards México 2024 se espera la participación de varias estrellas del momento, entre ellas:

La tarde del lunes 4 de noviembre de 2024, Nickelodeon Latinoamérica anunció que los responsables de conducir los Kids Choice Awards México 2024 serán:

La noticia parece no haberle caído muy bien a los internautas, en especial por la elección de Ángela Aguilar, quien lleva ya varios días siendo blanco del hate en las redes sociales.

La situación es consecuencia de la entrevista que Cazzu, ex pareja de Christian Nodal y madre de su hija Inti, brindó a un podcast de Argentina tras varios meses en silencio.

Durante la charla, la rapera desmintió las declaraciones que Ángela Aguilar hizo semanas atrás a CNN, afirmando que ella y su esposo tienen la conciencia tranquila.

Cazzu también se mostró indignada porque Ángela Aguilar se atrevió a hablar de sus sentimientos , cuando nadie más que ella misma puede hablar de cómo vivió la ruptura con Christian Nodal.

“Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla; a mi me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta de si hay alguien más, yo hice la pregunta, y la respuesta fue no. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los medios...”

Cazzu