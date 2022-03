Ángela Aguilar recibe mil 500 rosas de un hombre misterioso mientras se hospeda en un hotel; la cantante recordó durante una entrevista en el programa de radio ‘El Show de Piolín’.

Aunque Ángela Aguilar reveló actualmente no se encuentra en ninguna relación sentimental, insinuó sí tiene un pretendiente.

Y es que además de haber aceptado el regalo, cosa que no hace muy seguido, evitó revelar su identidad ya que esto podría traerle problemas.

“Ya no te puedo decir nada, me matan”

Durante el programa de radio en el cual Ángela Aguilar habló sobre sus gira “Mexicana Enamorada” la cantante respondió varias preguntas de su vida personal.

Entre estas preguntas Ángela Aguilar respondió las cosas que hace ahora que es mayor de edad y sobre su gusto por la música.

Además el conductor, quien desde hace algunos años le pregunta quienes le envían rosas, como es su costumbre cuestionó a la cantante sobre el asunto.

Sin embargo a diferencia de otras ocasiones Ángela Aguilar se encontró incapaz de contestar ya que ahora eran muchos quienes le envidan rosas.

“Es que mandan flores tan seguido que ya no puedo decir eso”

Intentando contestar la pregunta Ángela Aguilar recordó la última ocasión en que recibió un ramo el cual la dejó encantada pese a que en general no le guste recibir flores.

“Fue hace poquito y me encantaron, es que sabes que yo no soy de flores porque me da tristeza verlas morir, así que si quieren regalarme algo que sea una carta o algo así”

Ángela Aguilar