Ángela Aguilar se defiende de quienes no creen en su talento: “El apellido no canta” (VIDEO)

Ángela Aguilar se defiende de quienes no creen en su talento: “El apellido no canta”, dice mientras deja en claro que ser hija de Pepe Aguilar no le garantiza el éxito en su carrera; sino su constancia.

Este tema no sería nuevo para Ángela Aguilar, pues en varias ocasiones se le ha señalado de “aprovecharse del apellido de su papá”. Sin embargo, ella siempre encuentra que la forma de demostrar que su ingenio y su pasión por el canto no surgieron solo por su apellido.

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_/Instagram )

Ángela Aguilar revela que comenzó con clases de canto desde que era niña y compartió algunos detalles de sus inicios en la industria de la música

Ángela Aguilar reveló que desde que era muy niña comenzó con clases de canto, pues le encantaba estar en el escenario en compañía de su abuelo y su papá.

Fue durante una reciente entrevista que la hija de Pepe Aguilar tuvo con Pati Chapoy, que habló acerca de ello; además de revelar algunos datos desconocidos sobre su trayectoria.

Una de las primeras preguntas que Pati Chapoy le hizo a la joven de 18 años fue que cómo le nació el gusto por cantar

“Nació muy natural. Desde chiquita me gustaba mucho y me interesaba mucho el saber modular mi voz y empecé a crecer y me di cuenta de que significaba eso. Iba a los shows de mi papá y a los tres años pisé un escenario por primera vez en la gira de despedida de mi abuelo" Ángela Aguilar

Pepe Aguilar y sus hijos (@pepeaguilar_oficial / Instagra)

Luego de eso, explicó que tenía alrededor de 3 o 4 años cuando tuvo sus primeros acercamientos en el mundo de la música.

“Yo tenía 3 años, 4 años. Nada más recuerdo que todo era un juego para mí. De verdad era muy divertido poder estar corriendo tras las butacas (...) Era como mi kinder, o sea, yo aprendí ahí” Ángela Aguilar

Asimismo, reveló que cuando tenía 6 años grabó su primera canción, la cual fue la de “I will always love you” de Whitney Houston.

Ángela Aguilar señala que “el apellido no canta”, defendiéndose de aquellos ‘haters’ que no creen en su talento

Ángela Aguilar señaló que “el apellido no canta” defendiéndose de los ‘haters’ que no creen en su talento y dejando en claro que se ha preparado mucho para llegar a donde está actualmente.

Luego de haber recordado como fueron sus primeros acercamientos en la música, Pati Chapoy rememoró la vez en que fue nominada a los Premios Grammy, cuando tenía tan solo 15 años de edad.

Por su parte, la intérprete de “Ahí donde me ven” señaló que fue una gran oportunidad para ella, pues al ser los inicios de su carrera, aún se desconocía el potencial que tenía.

“Fue una locura. Es que es muy raro y lo aprecio mucho, y me he puesto a meditar mucho al respecto, ¿Quién le da esas oportunidades a una niña de 15 años? Completamente en vivo, dos guitarras atrás; o sea nadie sabía qué iba a pasar, no es como que hubiera tenido un gran antecedente de premios. Le agradezco a todas esas personas que me dieron todas esas oportunidades” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram)

Posteriormente, Pati Chapoy le preguntó si sentía algún tipo de responsabilidad debido a su apellido, a lo que la cantante aseguró que sí, pero lo toma con mucho orgullo y respeto.

Además de indicar que “el apellido no canta”, haciendo referencia a que ella en todo momento debe dar lo mejor de sí misma.