Ángela Aguilar reveló en una entrevista qué es lo que pide para comer en su camerino, luego que cuestionaran acerca de si sigue una dieta específica.

Al respecto, al joven cantante dio a conocer que sólo pide sopa Maruchan y unos pepinos; esto es en todas partes, no sólo en sus conciertos, también en festivales o premiaciones.

De hecho declara que prefiere su sopa instantánea a otras cosas como el caviar, algo que muchas personas no llegan a entender e incluso se han burlado de ella.

Sin dar nombres señaló que otros artistas que la visitan en su camerino la critican por comer Maruchan; sin embargo, al final ellos también se acaban comiendo una sopa con ella.

Ángela Aguilar, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

Ángela Aguilar nunca ha ocultado su gusto por la sopa Maruchan

Aunque a algunas personas les resulte extraño que Ángela Aguilar pida sopa Maruchan en su camerino en lugar de caviar, la realidad es que la joven jamás ha ocultado que le gusta esto.

En varias ocasiones ha subido fotos y videos a sus redes sociales donde come sopa Maruchan, ya sea antes o después de un concierto, durante un viaje o en su casa.

Tal ha sido la fascinación de Ángela Aguilar por la sopa Maruchan que ya se volvió todo un chiste y referencia entre fans de la cantante, quienes la ubican por esto, entre otras cosas.

De hecho, la misma marca de Maruchan le mandó un regalo a Ángela Aguilar hace un par de años, donde le agradeció por su gusto por la sopa instantánea.

Ángela Aguilar Maruchan (@AngelaAguilar_)

Ángela Aguilar reconoce que no hace dieta

Además de revelar que come mucha sopa Maruchan, Ángela Aguilar ha reconocido que en realidad no hace una dieta como tal, porque no podría seguirla.

A ella le gusta hacer ejercicio y cosas como el yoga; pero no podría se estricta con su alimentación porque no es algo con lo que pueda congeniar debido a su forma de ser.

No obstante, esto no significa que coma mal; simplemente Ángela Aguilar come de todo, pero sin excederse, de ahí que siempre mantenga su peso.

Además de que aún es una adolescente, por lo que su metabolismo procesa mejor los alimentos que un cuerpo adulto, lo cual le ayuda bastante.

Ángela Aguilar Maruchan (Especial)

Con información de Ana María Alvarado.