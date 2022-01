Ángela Aguilar cambia de look; aseguran que luce idéntica a Kimberly Loaiza (FOTOS)

La cantante mexicana Ángela Aguilar, sorprendió con un cambio de look; internautas aseguran que luce idéntica a la influencer Kimberly Loaiza.

Sin duda, en los últimos años, Ángela Aguilar dejó la imagen de niña, para convertirse en una mujer e ícono de la música regional mexicana.

Con originales sombreros y trajes muy al estilo mexicano, Ángela Aguilar ha dejado en evidencia su gran estilo para vestir.

Asimismo, la hija de Pepe Aguilar, puso de moda el cabello corto, sin embargo, ahora reapareció con su cabellera larga.

Ángela Aguilar (Instagram/@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar ha llevado el cabello corto por varios años, por lo que esta vez sorprendió con el nuevo corte.

Muy al estilo de Kimberly Loaiza, Ángela Aguilar lució extensiones en color negro hasta la cintura.

La imagen de su cambio de look, fue compartida a finales de diciembre, sin embargo, los usuarios notaron recientemente, que tiene cierto parecido con Kimberly Loaiza.

En la imagen, en la que muestra su cambio de estilo, Ángela Aguilar luce rizos y viste un top en color rojo, combinado con pantalones en blanco.

Ángela Aguilar (Instagram/@angela_aguilar_)

Asimismo, sobre su larga cabellera, Ángela Aguilar porta su característico sombrero en color café.

“Un cambio para las vacaciones”, escribió Ángela Aguilar en la descripción de la publicación.

Posteriormente, Ángela Aguilar se dejó ver en un par de publicaciones más con su cambio de look.

En una de ellas, aparece junto a su perrito Pug, frente a un árbol de Navidad y en la más reciente luce un extravagante sombrero de colores, en casa.

Ángela Aguilar (Instagram/@angela_aguilar_)

Fans comparan a Ángela Aguilar con Kimberly Loaiza y Dua Lipa

Luego de que Ángela Aguilar compartiera con publicaciones en Instagram, su nuevo look, los usuarios no tardaron en compararla con Kimberly Loaiza y Dua Lipa.

Entre los comentarios en la red social, aseguraron que el parecido, es debido a sus nuevas extensiones.

“Encontré a tu gemela”, “Idéntica a Kimberly Loaiza”, “¿Dua Lipa?”, escribieron.

Asimismo, muchos internautas, elogiaron la belleza de Ángela Aguilar en los comentarios.

“Diosa”, “Hermosa”, “A mí no me gusta, a mí me encanta”, “Que guapa”, “Si tú fueras tostada, yo sería el pozole”, “Yes girl”, escribieron sus fans.