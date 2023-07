Anette Michel, de 52 años de edad, le dice “no” al programa Hoy por una razón que tiene que ver con los conductores.

Durante su estancia en TV Azteca, Anette Michel se convirtió en una de sus conductoras estrella, encabezando importantes programas como:

Ahora que es parte de las filas de Televisa, muchos de sus fans sueñan con ver a Anette Michel de regreso en la conducción, pero ahora en el programa Hoy. ¿Qué piensa ella?

En declaraciones recogidas por Eden Dorantes, Anette Michel dejó claro que si hay algo que no entra en sus planes, es precisamente ser conductora de Hoy:

“No, no cien por ciento; es que Hoy no me necesita, tiene a su equipo y es su familia, pero no [tengo planes de integrarme]”.

Anette Michel