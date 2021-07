Anette Cuburu responde a críticas de Alex Kaffie: “Me das lástima”

Hace unos días, Alex Kaffie criticó duramente la programación de TV Azteca, siendo Anette Cuburu, conductora de ‘Venga la Alegría’ y ‘Al Extremo’, la directamente aludida.

Hay famosos que prefieren hacer oídos sordos a este tipo de situaciones, pero no es el caso de Anette Cuburu, quien le respondió con la misma dureza a Alex Kaffie.

Todo comenzó el pasado 5 de julio, cuando Alex Kaffie escribió en su columna ‘Sin Lisonja’ que el fin de semana anterior intentó ver la programación de TV Azteca.

Sin embargo, dijo que terminó apagando la televisón, cuando vió que en uno de los programas estaba como invitada Anette Cuburu.

Kaffie se dijo cansado de que TV Azteca le esté dando mucho tiempo en pantalla a Anette Cuburu, pues el mes pasado llegó a verla hasta en cinco programas de la televisora.

“TV Azteca la está metiendo hasta en la sopa, pues no conforme con sus apariciones de lunes a viernes en ‘Venga la Alegría’ y ‘Al Extremo’ ¡y sus recientes conducciones en los especiales dedicados a Don Francisco y Los Aguilar!, ahora también la meten en ‘Mimí Contigo’. ¡Ya chole!”

Alex Kaffie promocionó su columna en su cuenta de Instagram, publicación en donde Anette Cuburu decidió responderle con el mismo tono usado por el crítico de espectáculos:

Anette Cuburu consideró que las parabras de Kaffie son motivadas por envidia, debido a ello, le indicó que su larga trayectoria en la televisión le permite hoy tener mucho trabajo:

“Cuando tengas algo de trayectoria, tal vez te pongan en varios programas que te ganes como yo lo hice con años de proyectos importantes y fíjate que a mi no me das hueva, como tú dices de mi. Me das mucha lástima, eso es lo que provocas a mí y a mucha gente”

Anette Cuburu