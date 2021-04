Anette Cuburu confiesa que no mantiene una amistad con Andrea Legarreta, a pesar de que trabajaron juntas

Anette Cuburu se ha convertido en una de las conductoras más populares en la televisión mexicana. La presentadora ha podido trabajar en los matutinos de TV Azteca y Televisa y con distintas conductoras como Andrea Legarreta.

Durante su paso por el programa Hoy, surgió el rumor de que había tenido problemas con Andrea Legarreta. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Anette Cuburu la famosa habló sobre su relación con la compañera de Galilea Montijo.

Anette Cuburu no le habla a Andrea Legarreta

En el video Anette Cuburu habló sobre el tiempo que estuvo en el programa Hoy. Del 2008 al 2009 la presentadora convivió con Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Pese haber trabajado juntas, la conductora destacó que nunca pudo hacer amistad con Andrea Legarreta. De acuerdo con la famosa, Andrea Legarreta es una persona que decide de quién hacerse amiga y nunca se creó esa relación.

“Creo que Andrea Legarreta tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas” Anette Cuburu

Anette Cuburu confesó que tampoco buscó tener una amistad con Andrea Legarreta, ya que tiene sus propias relaciones.

“Yo tengo a mis amigos y no ando por la vida buscando amigos, yo estoy súper concentrada en mi familia y en mis hijos y la gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito tampoco” Anette Cuburu

Anette Cuburu y Andrea Legarreta ¿se pelearon?

Mara Patricia Castañeda preguntó a Anette Cuburu si hubo un pleito con Andrea Legarreta en el programa Hoy, a lo que la presentadora destacó que no hay una mala relación , sino que simplemente no hay una conexión.

“Ni bien ni mal, no nos hacemos en el mundo (…) Yo creo que ella hace su vida y yo hago la mía, nada más” Anette Cuburu

Anette Cuburu si es amiga de Galilea Montijo

Durante el video, Anette Cuburu revela que en el programa Hoy sí pudo hacer una relación de amistad con Galilea Montijo.

“Galilea Montijo es una persona que voy a adorar toda mi vida, que tiene un corazón enorme y que hizo por mí cosas preciosas que nunca voy a olvidar. Me hizo crecer” Anette Cuburu

La conductora de ‘Venga la Alegría’ confesó que desde un primer momento hubo clic con Galilea Montijo y actualmente mantienen relación, pero no se pueden ver seguido por sus trabajos.

Sobre porque salió del programa Hoy, Anette Cuburu reveló que había dos personas que le hicieron la vida imposible. Sin embargo, no reveló sus nombres.