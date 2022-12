Anel Noreña dio de qué hablar por las peores razones y hasta personas heridas dejó, pero también ya se hizo de un nuevo enemigo.

La exesposa de José José, fue invitada a un evento del parque ‘Kataplum’, pero provocó un zafarrancho con los reporteros.

Esto provocó que Anel Noreña, de 78 años de edad, fuera criticada por varios medios, como Ventaneando y De Primera Mano.

Anel Noreña no deja descansar en paz a José José

Según organizadores de la reinaguración del parque ‘Kataplum’, manifestaron que Anel Noreña había acudido con la condición de que no tendría contacto con la prensa.

Durante el revuelo entre medios y Anel Noreña, elementos de seguridad del lugar lastimaron a algunos reporteros.

Posteriormente, la actriz compartió un comunicado en redes sociales, donde pedía a la prensa que fueran más cuidadosos cuando entrevistaban a personas de la tercera edad.

En el programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante manifestó que Anel Noreña tenía una pésima actitud y no tenía nada interesante que decir.

“Ella y José Joel son bastante prepotentes y pelados (...) no sé qué traen, está bien amargada, ella y José Joel, vienen de un tiempo para acá insoportables con los medios de comunicación”

Gustavo Adolfo Infante ‘pintó su raya’ con Anel Noreña y ella le dedicó una historia en Instagram.

“Señor Gustavo Adolfo, por favor no me vengas con que guardas tu distancia, si hace unos minutos me pedías que te tomara la llamada para dar una declaración sobre el tema”

Anel Noreña