La muerte de Andrés y Jorge Tirado ha conmocionado a México, y el director Mauricio Rojo describió a Andrés como una persona muy paciente y atento.

Andrés Tirado -de 27 años de edad- era egresado del Centro Universitario de Teatro y su carrera actoral iba en ascenso.

Trabajó en puestas escena como ‘Verdecruz o Los últimos Lazaretos’ y ‘Rentas congeladas’, lamentablemente Andrés Tirado y su hermano fueron reportados como desaparecidos y los hallaron muertos el 18 de diciembre.

Mauricio Rojo dirigió el cortometraje “Peña de lobos”, donde Andrés Tirado era uno de los protagonistas y lamentó su muerte en el programa De Primera Mano.

“Él (Andrés Tirado) siempre tuvo como esa paciencia de guiarme en el proceso, me acuerdo que yo había algunas cosas en las que yo no podía explicarme, pero él simplemente con verme la mirada me volteaba a ver y decía: ‘ok, ya se lo que quieres’ y lo que yo tenía en la cabeza, él ya lo estaba haciendo”

Andrés Tirado