Andrés García ve a la muerte como una mujer hermosa tras augurar su fallecimiento. El actor se encuentra en medio de la polémica luego de que se reveló que su salud se ha visto mermada.

En medio de la preocupación por su estado de salud, Andrés García de 81 años de edad confesó que volverá al hospital ya que se someterá a unos nuevos estudios.

A través de un video la esposa de Andrés García, Margarita Portillo, confesó que han pasado momentos complicados ya que la cirrosis ha repercutido rápidamente en la salud del actor, por su edad y otras enfermedades que padece.

El pasado 23 de septiembre se estrenó un video en el canal de YouTube de Andrés García en donde se reveló que el actor había sido hospitalizado nuevamente.

Luego de las especulaciones en torno a su salud, Andrés García concedió una entrevista en el programa Hoy en donde habla sobre cómo se encuentra luego de que señaló que sentía la muerte cerca.

Andrés García causó gran preocupación entre sus seguidores al señalar que sentía la muerte cerca luego de que su salud se ha visto mermada.

En el video Andrés García comparó la muerte con una mujer hermosísima pues señaló que tienen mucho parecido.

Andrés García confesó que se ha enfrentado a la muerte, mirándola a la cara ya que es la manera en la que ya no tiene tan fácil acceder a ti.

Al ser cuestionado sobre su a sus 81 años le debe algo a la vida, Andrés García confesó que si ya que en muchas ocasiones se ha librado de la muerte.

“Yo creo que le debo mucho porque he tenido muchísima suerte, me la he jugado muchísimas veces en serio y no de mentiritas en mucho tipo de cosas, y la he librado”

Andrés García