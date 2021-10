Andrea Zúñiga arremete en contra de hotel de la CDMX; denuncia robo (VIDEO)

Andrea Zúñiga, la youtuber mexicana que saltó a la fama tras formar parte de la productora audiovisual Badabun, denunció en redes sociales a un hotel situado al sur de la Ciudad de México por robo.

Andrea Zúñiga vive actualmente en Tijuana, y viajó a la CDMX para asistir a los Eliot Awards 2021.

Unas horas antes de que saliera su vuelo, la creadora de contenido compartió una serie de “stories” en Instagram, en las que señaló al hotel “City Express Plus & Suites Santa Fe” de haberle robado dinero de su cartera.

Roban a Andrea Zúñiga en hotel de Santa Fe

La youtuber compartió que, antes de dejar el hotel, se dio cuenta de que le hacía falta dinero, por lo que, según asegura, entraron a su habitación y así lo denunció en recepción.

“Ahorita estamos en el hotel que nos hospedamos y ya estamos a nada de irnos al aeropuerto, solamente que ahorita que salimos nos dimos cuenta que de dos carteras hacía falta dinero”, narró Andrea Zúñiga.

“Entonces alguien entró a la habitación y efectivamente nos robó. La única solución que nos están dando es que van a checar ahorita algo de las tarjetas para ver si alguien entró o no, que porque en los pasillos no hay cámaras”, agregó.

“Eso es demasiado raro, nunca había estado en un hotel donde no hubiera cámaras en los pasillos, así que esperemos que esto se solucione pronto porque nomas no veo que la gente se mueva”, compartió también.

Una hora más tarde, Andrea Zúñiga compartió un video gritando en la recepción del hotel “No me hagas perder el tiempo, ya dame la salida y ya, de nada me sirve que me hagas llenar esta méndiga hoja”, dijo.

“Jamás vengan a este hotel, nos robaron dinero de nuestras carteras y no nos solucionaron nada, al contrario”, escribió en la descripción del “storie”, en el que también etiquetó al hotel e incluyó su ubicación.

“Al salir el de seguridad tuvo una actitud muy grosera, nos tuvieron sin respuesta por casi dos horas. Subiré el video, que ya grabamos todo”, añadió para concluir la influencer.