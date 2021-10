Andrea Meza se dedicará a cantar tras Miss Universo

La Miss Universo, Andrea Meza, sorprendió a todos en sus redes sociales tras anunciar que luego de retirarse de su puesto como reina de belleza, desea dedicarse a cantar.

Cabe destacar que a pesar de que a Andrea Meza le gusta cantar, nunca se ha dedicado a la música de forma profesional.

Sin embargo, eso no sería un impedimento para la Miss Universo mexicana, pues ella se encargaría de tomar la preparación debida.

Fue durante este 1 de octubre, en una entrevista para el programa matutino “Venga la Alegría”, que Andrea Meza reveló los planes que tiene a futuro luego de terminar su periodo como Miss Universo.

Entre las declaraciones que hizo la joven, destacó que “se siente bien y feliz cuando canta”, razón por la que le interesaría incursionar en el mundo de la industria musical.

Además, explicó que su cariño hacia el canto surgió desde que ella era niña, pues cantaba en compañía de su papá mientras él tocaba la guitarra.

Luego de eso, admitió que nunca lo ha practicado de manera profesional. Sin embargo, eso no la detiene para alcanzar sus sueño.

Recordemos que Andrea Meza es originaria de Chihuahua, por lo que la música de género sierreño es algo que, además de traer en sus raíces, conoce a la perfección.

Así que se le preguntó a la joven si le gustaría dedicarse a cantar tal género.

Ante esto, ella aseguró que le gusta la música sierreña, además de que creció escuchándola.

No obstante, aún no ha definido bien el tipo de género al que se inclinará.

“Tal vez, la música sierreña me gusta, crecí con esa música, me gusta cantarla. No he definido todavía por qué género me gustaría inclinarme”

Andrea Meza