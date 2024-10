El chisme de que Erik Rubín y Mónica Noguera tendrían una relación comenzó desde que el cantante se separó de Andrea Legarreta, pero ahora la conductora solo ríe por todo lo que se inventan.

Luego de que se dijera que Erik Rubín -de 53 años de edad- había empezado una relación con Mónica Noguera, su amor habría ido por el matrimonio.

Sin embargo, ahora es la propia Andrea Legarreta -de 53 años de edad- quien reacciona a estos rumores y no le quedó más que reír de todos los chismes.

Andrea Legarreta fue cuestionada sobre los supuestos planes de boda de Erik Rubín con Mónica Noguera, mismos que vienen desde que se dijo que tenían un romance en 2023.

Pese a que en otras ocasiones, la propia Mónica Noguera había rechazado ser novia de Erik Rubín, esta vez fue Andrea Legarreta quien reaccionó al chisme de que hasta boda se viene.

Luego de haber soltado una carcajada, Andrea Legarreta apuntó que a su parecer el tema fue broma desatada por Coque Muñoz a los micrófonos de Chisme No Like.

Sin embargo, la conductora de Hoy señaló que tampoco es que tenga problema en que sí exista una relación entre Erik Rubín y Mónica Noguera.

“Mónica es una chava padrísima, encantadora, tipaza, pero no, no es así, en absoluto. No sé si el Coque andaba bromeando”.

Andrea Legarreta, conductora.