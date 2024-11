¿Andrea Legarreta ya había pensado en dejar el programa Hoy? Confiesa que si se había planteado dejar de ser la conductora del matutino, pero algo la hizo cambiar de opinión.

A menos de dos meses de que se termine el año 2024, se reveló que Andrea Rodríguez continuará como productora del programa Hoy.

Como cada año se espera que haya algunos ajustes en el matutino para seguir sorprendiendo a sus televidentes y no disminuir sus niveles de audiencia.

Sin embargo, Andrea Legarreta -de 53 años de edad- sorprendió a sus seguidores al confirmar que si había pensado en la posibilidad de dejar el programa Hoy.

Aunque ya se había visto en otros proyectos, Andrea Legarreta reveló la razón por la cual decidió seguir en el programa Hoy, aunque todavía no sabe si se va a quedar un año más.

Andrea Legarreta se ha convertido en una de las conductoras que más tiempo ha permanecido en el programa Hoy.

Sin embargo, cada año surgen especulaciones sobre la posible salida de Andrea Legarreta del matutino.

Pese a todas las especulaciones, Andrea Legarreta se ha mantenido en el programa Hoy como una de las conductoras principales, aunque eso podría cambiar en cualquier momento.

Y es que en una reciente entrevista, Andrea Legarreta confirmó que si había pensado en dejar el programa Hoy con el objetivo de poder realizar otros proyectos.

Andrea Legarreta destacó que si en el programa Hoy venía un cambio de producción, ella había pensado en ya no estar, aunque no sabía si en el nuevo proyecto se encontraba considerada.

“Me siento bien, feliz. La verdad es que yo de pronto pensaba si viene un cambio de producción la verdad yo ya había considerado no estar, no sé si me iban a invitar o no”

Andrea Legarreta