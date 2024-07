Andrea Legarreta recuerda a su mamá a un año de su muerte con un desgarrador mensaje en donde revela que le ha costado trabajo seguir adelante sin su progenitora.

Hace un año, Andrea Legarreta -de 53 años de edad- vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando le informaron sobre la muerte de su mamá, Isabel Martínez.

Andrea Legarreta compartió que tenía una gran relación con su mamá, pese a que ella vivía con Juan Legarreta -esposo y padre de la conductora de Hoy- en Acapulco.

Fue un año muy difícil para Andrea Legarreta y es que no solo tuvo que lidiar con su dolor, sino que además se mantuvo al pendiente de su papá.

A través de sus redes sociales, Andrea Legarreta compartió un desgarrador mensaje recordando a su mamá y dejó en claro que aunque le cueste trabajo seguirá adelante en honor a su progenitora.

Este 30 de julio, Andrea Legarreta esta viviendo un momento complicado pues hace un año perdió a su mamá.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta compartió un desgarrador mensaje recordando a su mamá Isabel Martínez a un año de su muerte.

Andrea Legarreta destacó que este 30 de julio no solo recuerda la muerte de su mamá, sino que además en este día sus papás celebrarían el aniversario número 58 de su boda.

En su mensaje, Andrea Legarreta reconoció que ha sido un año muy complicado pues ha tenido que vivir con su ausencia física y tener que seguir con su vida pese al dolor.

Andrea Legarreta destacó que el dolor por la muerte de su mamá era tan fuerte, que incluso había momentos en los que no podía respirar.

Sin embargo, el amor fue más fuerte y le ayudó a seguir adelante con su vida.

Andrea Legarreta destacó que jamás se irá su amor por su mamá porque será eterno.

Además, Andrea Legarreta confesó que su mamá se encuentra presente en cada momento de su vida y desde el otro plano la ayuda y la protege.

“Día a día te siento… Comprendí que hay amores que jamás se van y el amor de madre es eterno… Tengo la certeza de que vives en mi… Y me ayudas y proteges… Me llenas de ese amor inmenso e infinito y me das esa fortaleza que me hace sentir que puedo con todo”

Andrea Legarreta