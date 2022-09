¿Andrea Legarreta quiere irse de Hoy? La conductora se ve brillando en otro lugar, aunque se ha convertido en un referente del matutino de la televisora de San Ángel.

Después de 24 años al aire, el programa Hoy se ha convertido en el matutino más visto de la televisión mexicana. A lo largo de los años, han existido varios cambios dentro del matutino, pero Andrea Legarreta se ha mantenido como una de conductoras principales.

A pesar de los años que lleva trabajando en el programa Hoy, Andrea Legarreta de 51 años de edad confesó que no tendría problema en poder laboral en otro lugar pues considera que aportaría mucho a otra emisión.

Andrea Legarreta es una de las conductoras que más tiempo tiene dentro del programa Hoy, gracias a su carisma la presentadora se ha convertido en un referente dentro de la televisión mexicana.

Pese a que siempre se ha mostrado muy agradecida de formar parte del programa Hoy, Andrea Legarreta confesó que se encuentra abierta a poder trabajar en otro lugar.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes Andrea Legarreta destacó que podría brillar en otro lugar, por lo que no se limita solo a trabajar en el programa Hoy.

Andrea Legarreta destacó que se siente capaz de poder llegar a otro programa y brillar y aportar varias cosas como lo ha hecho estos años en el programa Hoy.

“Hoy por hoy estoy aquí en el programa, de pronto puedo estar en otro lado. Me veo capaz de estar en otro sitio, de brillar, aportar, aprender”

Durante su conversación Andrea Legarreta se mostró muy agradecida de estar en el programa Hoy durante todos estos años pues considera que es un gran honor que la sigan teniendo en cuenta.

“Si me veo en otro lugar sin duda, hoy por hoy estoy muy agradecida que además ha sido parte de mi vida este programa y que todavía sigan considerándome para estar, pues es para mí un honor, es un lujo y hay que agradecerlo y valorarlo”

Al ser cuestionada sobre si podría producir en algún momento un matutino aprovechando la experiencia que tiene, Andrea Legarreta confesó que no.

“En realidad no, en algún tiempo pensé que estaría padre pero mientras más pasan los años más me doy cuenta. Yo soy como Jaimito, el cartero más años tengo y me gusta evitar la fatiga”

Andrea Legarreta