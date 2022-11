Andrea Legarreta pide un alto a los insultos y la violencia entre mexicanos y argentinos luego de la derrota de México en el Mundial de Futbol de Qatar 2022.

Luego del partido entre México en contra de Argentina, Andrea Legarreta de 51 años de edad no pudo ocultar su indignación al ver las agresiones en las redes sociales luego del resultado del juego.

Ya previo al partido entre México vs Argentina en el Mundial de Futbol de Qatar 2022 habían suscitado varias peleas entre las aficiones de México y Argentina. Sin embargo Andrea Legarreta pensó que estas se iban a acabar tras el partido, pero siguieron en aumento.

Cansada de ver como los insultos seguían en las redes sociales, Andrea Legarreta cuestionó a las personas sobre qué les estaba pasando y porqué la rabia cuándo se trataba de un deporte.

Andrea Legarreta (@andrealegarreta / Instagram)

Andrea Legarreta está triste tras los insultos y la violencia entre mexicanos y argentinos

Gracias a que le ha tocado participar en algunos programas especiales por los partidos del Mundial de Qatar 2022, Andrea Legarreta se ha mostrado al pendiente de todo lo que sucede con la Selección de México.

Desde que inició el Mundial de Qatar 2022 se tenía gran expectativa con lo que iba a pasar con el partido entre México vs Argentina. Sin embargo la tensión fue creciendo que se generaron peleas entre las aficiones de ambos países.

Luego de la derrota de México, Andrea Legarreta se mostró triste de ver que lejos de que se calmará la polémica, los insultos fueron creciendo en las redes sociales.

“Qué tristeza me da leer y ver todo los comentarios y memes cargados de xenofobia de unos a otros y de los dos lados!!” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta señaló que ella conoce a grandes personas que son argentinos y de otras nacionalidades y su origen no los hace mejores o menos que otros.

En su mensaje Andrea Legarreta cuestionó que se use un partido de futbol para burlarse y lanzar ofensas contra personas de otro país.

“Qué nos está pasando??!! Cada vez menos humanidad en los seres humanos… Tengo amigos entrañables y amados de Argentina y otros países!! Conozco gente increíble y valiosa de diferentes nacionalidades!! Cómo es posible que un partido de fútbol sea el pretexto ideal para llenar de ofensas y burlas al otro??!!!” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta recordó que el mundial es una fiesta, donde no debe existir la violencia y menos a esos niveles.

“No se suponía esta es la fiesta del mundo?? Qué onda con esos niveles de violencia caray!!” Andrea Legarreta

En su mensaje Andrea Legarreta recordó que históricamente Argentina es conocida por sus jugadores de futbol, mientras que los mexicanos siempre han luchado y en algunas ocasiones han hecho un gran papel.

“Argentina siempre han sido tremendos jugadores en la historia del fútbol admirados por el mundo entero… México ha hecho su lucha siempre y en algunas ocasiones un GRAN papel” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta señalo que el resultado en un deporte no debe de ser excusa para promover el odio y las ofensas entre paisas.

“Y así seamos los mejores o los peores, el deporte no tendría que ser el pretexto para promover el odio, las burlas y las ofensas entre países!! Me da mucha tristeza caray!!” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta (@andrealegarreta / Instagram )

Andrea Legarreta pide a las aficiones de México y Argentina recordar que son un ejemplo para las nuevas generaciones

Visiblemente molesta, Andrea Legarreta destacó que no puede creer como las personas busca cualquier pretexto para sacar su rabia y frustraciones en las redes sociales.

“Ya cualquier pretexto es bueno para sacar la rabia, irá, frustraciones, dolor y cualquier sentimiento negativo en redes o en cualquier lugar dónde alguien pueda desahogarse” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta señaló que esos insultos entre países no deben de ser el ejemplo que vean los niños pues hay personas que se han visto obligadas a dejar sus países y no deben de recibir burlas por donde se encuentran trabajando.

“Y qué onda con el ejemplo a los niños y niñas?? Es triste… Muy triste… Nadie sabe los motivos por los que hay personas que tienen que dejar sus países aún con todo el dolor de su corazón… Y en serio nos vamos a burlar de ellos? En serio somos quién para reírnos o atacarlos por la forma en que se ganan la vida o dónde trabajan o que hacen? No se vale” Andrea Legarreta

En su publicación, Andrea Legarreta pidió a las personas ser objetivos y empáticos, ya sea que se gane o se pierda.

“Hay que ser OBJETIVOS y empáticos! Si nosotros no podemos ser ganadores en un área, por qué no aplaudir a quienes SI lo son? Y si eres ganador, por qué burlarte de quien perdió??” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta destacó que su mensaje le sirvió para desahogarse, pues se avergonzaba de todo lo que estaba leyendo en las redes sociales.

“En fin… Ya me desahogué… Tengo tantos amigos amados Argentinos y de tantos países, que me duele y hasta me avergüenza lo que leo y veo… Tenemos que seguir aprendiendo y creciendo” Andrea Legarreta

Para terminar con su mensaje Andrea Legarreta señaló que las personas no se pueden olvidar que son un ejemplo para las nuevas generaciones y si no hay respeto el mundo no mejorará.

“URGE inteligencia emocional y respeto mutuo! Si no lo hacemos y somos ejemplo para las nuevas generaciones, este mundo se va a hundir” Andrea Legarreta