Andrea Legarreta pide no encomendarse a Dios porque el papa es argentino, previo al México vs Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En medio de la controversia por la pelea que se ha suscitado entre las aficiones de México y Argentina, Andrea Legarreta revive la polémica al pedirle a los mexicanos que no se encomienden a Dios.

Andrea Legarreta de 51 años de edad se ha mostrado muy al pendiente de lo que pasa en el Mundial de Qatar 2022 ya que ha estado presente en algunos programas especiales previos a algunos partidos.

Selección Mexicana en Qatar 2022 (Martin Meissner / AP)

Andrea Legarreta enciende los ánimos previo al partido México vs Argentina

Gracias a su carisma y participación en el programa Hoy, Andrea Legarreta se ha convertido en una de las conductoras más populares de la televisión mexicana.

Andrea Legarreta se ha mostrado cercana a lo que sucede en el Mundial de Qatar 2022 ya que algunos partidos han tocado entre semana y los programas se unen en un especial, tal y como pasó el jueves pasado con el partido de Brasil en contra de Serbia.

Además de invitar a los televidentes a no perderse el partido entre México vs Argentina, Andrea Legarreta sorprendió al pedir que las personas no se encomendaran a Dios por un poderoso motivo.

A pesar la polémica por las peleas que se han suscitado entre las aficiones de México y Argentina y la gran hostilidad que se vive previo al partido, Andrea Legarreta decidió revivir el fuego.

En sus Instagram Stories compartió una imagen en la que le pide a los mexicanos no encomendarse a Dios para el partido contra Argentina pues el papa es argentino y tiene una mayor palanca.

“Por Favor ni le encomendemos a Dios el partido del sábado contra Argentina, recuerden que el Papa es argentino y por palancas ya nos amolamos” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta (@andrealegarreta / Instagram )

¿Andrea Legarreta preocupada por el partido México vs Argentina?

Además de este mensaje, Andrea Legarreta se mostró preocupada por el partido entre México vs Argentina pues consideró que la selección no la tendrá fácil.

A su mensaje le agregó la frase: “Y que nos agarren confesados!!!” con un emoji de cara de preocupación.

Andrea Legarreta podría causar gran polémica con su publicación, ya que los ánimos previo al partido México vs Argentina han subido mucho el nivel e incluso ya se han registrado agresiones en Qatar.