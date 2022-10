La conductora Andrea Legarreta se ha enfrentado a burlas y rumores, pero ya está harta de ser difamada y pondrá un alto a los chismes.

Andrea Legarreta, de 51 años de edad, emprendió acción legal contra una revista de espectáculos y e junio de este año, ganó la demanda.

Este problema se originó porque la revista publicó fotografías donde supuestamente Andrea Legarreta le estaba tocando las partes íntimas a un hombre.

La conductora de ‘Hoy’ no se quedó con las manos cruzadas y se defendió, por lo que está dispuesta a demandar a quienes la envuelvan en chismes.

Andrea Legarreta (Tomada de Video )

Andrea Legarreta tendrá cero tolerancia a los rumores mal intencionados en su contra

La esposa de Erik Rubín habría iniciado una nueva demanda, pero se negó a revelar el destinatario, pues está por iniciar el proceso legal.

“Todavía no es tiempo, pero, pase lo que pase y sea a quien sea, no voy a permitirlo más (...) no lo hago como de venganza, lo hago por justicia” dijo Andrea Legarreta, quien también está dispuesta a defender su imagen.

Lamenta que medios sensacionalistas busquen acabar con las reputaciones de algunos famosos, tan solo por aumentar sus números.

“No pueden destrozar vidas, no pueden afectar de esa manera, te afectan emocionalmente, familiarmente, laboralmente, afectan tu imagen, aunque tú sepas quien eres, es un acto de cobardía” Andrea Legarreta

Por recomendación de sus abogados, no dio detalles de la nueva demanda que está realizando, pero fue contundente al decir que no permitirá del difamada o que vulneren sus derechos.

Andrea Legarreta (@andrealegarreta / Instagram )

“No lo hago solo por mí, si no por la cantidad de gente que quizás no sabe que que sí podemos hacerlo, que sí hay una ley que tiene que ver con el daño a la moral, con que pisen tus derechos como mujer” dijo la conductora.

También exhortó a los reporteros de espectáculos a que denuncien cuando algún famoso los agreda: “También estás en tu derecho de decir: ‘me humilló públicamente’, entonces creo que debo ser ejemplo para mis hijas y otras mujeres”.

Por otro lado, fue cuestionada si estaría dispuesta a demandar a Alfredo Adame, quien la ha insultado en varias ocasiones: “De esa persona yo no hablo”.

Andrea Legarreta no se deja intimidar por los malos comentarios, pero ya no está dispuesta a aguantar los rumores mal intencionados y será dentro de unos meses que surja el nombre de la persona o empresa a la que demandó la conductora.