Andrea Legarreta -de 53 años de edad- sacó las garras para defender a su hija Nina Rubín, quien recientemente tomó la decisión de dejar la prepa.

Esto debido a que la joven aspirante a cantante y actriz, dejó sus estudios de lado para poder enfocarse en su carrera artística.

Una decisión que ya le ha valido un sinfín de críticas a Nina Rubín -de 17 años de edad- siendo calificada como una joven “despreocupada”.

Sin embargo, Andrea Legarreta no está de acuerdo con estas opiniones, por lo que no dudó en salir a defender a su hija Nina Rubín.

En una entrevista compartida en el canal de “Qué buen chisme” en YouTube, Andrea Legarreta habló de la decisión de Nina Rubín de dejar la prepa.

Al respecto la presentadora y también actriz declaró que entiende los motivos por los que su hija quiso dejar sus estudios.

Pues, de acuerdo con Andrea Legarreta, es muy difícil sacar una preparatoria si se está trabajando como actriz durante ocho meses o más.

Esto en referencia a la serie ‘Sin querer queriendo’ en la que está trabajando Nina Rubín como actriz.

Sumado a esto, Andrea Legarreta defiende que su hija siempre ha sido una joven muy aplicada y dedicada a sus estudios en la escuela.

Por lo que será complicado mantener ese estándar si está ausente de las aulas por motivos de trabajo.

Del mismo modo, Andrea Legarreta aprovechó la defensa de su hija Nina Rubín para desmentir los ataques de ser una joven “despreocupada”.

Pues aseguró que si bien quiere priorizar por el momento su carrera artística, tiene muy en claro que tiene que terminar sus estudios de prepa.

Motivo por el cual Nina Rubín se estaría preparando para presentar un examen de Ceneval para poder acreditar la preparatoria.

Por lo que a Andrea Legarreta le queda claro que su hija no es ninguna desobligada ni despreocupada joven:

“No es como que no le importe. Simplemente por cuestiones de trabajo pues esto la hace sentir más libre. No en el sentido de ‘no me importa’. Si no en el sentido de si estás trabajando y tienes que sacar la prepa pues te sientes hasta acá”.

Andrea Legarreta