Andrea Escalona muestra a su bebé a cinco meses de embarazo. El hijo de la conductora tiene su debut en el programa Hoy, aunque todavía no nace.

Desde que anunció que se convertiría en mamá junto a su pareja Marco, Andrea Escalona de 36 años de edad ha compartido varios detalles de su embarazo con sus seguidores.

Como ya lo había adelantado este miércoles 31 de agosto, Andrea Escalona mostró por primera vez en televisión a su bebé y la conductora se muestra muy emocionada con el debut de su hijo desde su pancita.

Fue el pasado 22 de junio cuando Andrea Escalona sorprendió a sus seguidores y compañeros del programa Hoy al revelar que se encontraba embarazada.

Desde ese momento Andrea Escalona ha compartido en el programa Hoy varios procesos de su embarazo, como cuando reveló en el matutino en sexo de su bebé.

Este miércoles 31 de agosto la conductora del programa Hoy mostró a los televidentes por primera vez a su hijo, y de esta manera su bebé hizo su debut en televisión en el matutino más visto en México.

Andrea Escalona se realizó un ultrasonido en 6D y de esta manera mostró a su bebé, en ese momento la conductora señaló que aún no podría creer que se iba a convertir en mamá.

En compañía de Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Tania Rincón, Andrea Escalona se mostró muy emocionada por poder presentar a su bebé.

La doctora explicó que el bebé pesa ente 400 o 500 gramos y mide cerca de 20 cm, además de que ya se le formaron todas sus estructuras.

La especialista también presentó el sonido del corazón del bebé, por lo que de inmediato las conductoras se emocionaron.

Galilea Montijo recordó que fue la misma doctora que le hizo un ultrasonido de su hijo Mateo. En ese momento la conductora señaló que Andrea Escalona es una gran persona y que sobre todo iba a comer muy bien.

Andrea Legarreta destacó que el sonido más hermoso que escuchan durante el embarazo es el sonido del latido del corazón del bebé.

Galilea Montijo puntualizó que el bebé de Andrea Escalona se parece al papá.

Andrea Escalona de inmediato destacó que era la primera vez de su bebé en la televisión y le cuestionó si le va a gustar tanto como a su abuela Magda Rodríguez.

Durante esta sección, Andrea Escalona señaló que hasta esta semana se ha notado más su pancita y que ha podido tener más conciencia que será mamá ya que su bebé se mueve más.

“Esta semana ya se me salió más la panza, ya lo sentía más pero todavía no me cae el veinte de que voy a hacer mamá”

Andrea Escalona