Andrea Escalona comparte que hoy nace su bebé Churrito, su tía Andrea Rodríguez -productora del programa Hoy- y su pareja Marco Estrada se encontrarían con ella para apoyarla en este importante día de su vida.

Desde que inició el programa Hoy, los conductores se mostraron muy emocionados al revelar que será este jueves 22 de diciembre cuando nazca un integrante más de la familia del matutino.

Visiblemente emocionada por convertirse en mamá, Andrea Escalona de 36 años de edad compartió que ya se encontraba en el hospital junto a su pareja Marco Estrada para recibir a su bebé.

Fue el pasado mes de junio, cuando Andrea Escalona sorprendió a sus compañeros del programa Hoy y televidentes al revelar que se encontraba embarazada.

Desde ese momento Andrea Escalona se mostró muy emocionada por convertirse en mamá e incluso compartió con sus seguidores varios detalles de su embarazo.

Luego de que confirmó que tendría un niño, Andrea Escalona confesó que sería su pareja Marco Estrada quien escogiera el nombre de su ‘Churrito’.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Escalona compartió con sus seguidores que será este jueves 22 de diciembre cuando se convierta en mamá.

En un video Andrea Escalona se mostró junto con su tía Andrea Rodríguez ya que iban rumbo al hospital, pues destacó que en un momento no había cuartos, pero ya le habían mencionado que ya podría ir.

“Hola, son las seis de la mañana y no he dormido nada, bueno nos fuimos a las 12 a meternos al hospital pero que no había cuartos, entonces, nos regresamos a la casa y ahora ya a las seis nos dijeron: ‘no, sí hay, córranle’, entonces ya venimos corriendo y pues Churrito ya va a nacer, venga”

Andrea Escalona