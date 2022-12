Cada hora que pasa es una menos para que el gran sueño de Andrea Escalona se haga realidad pues está a punto de parir a su primer hijo.

Sí, Andrea Escalona, de 36 años de edad, está más que lista para recibir a su primogénito; sin embargo, aprovecha que aún no entra en labor de parto para hacerse presente en redes sociales donde se muestra desnuda.

Hace un momento, Andrea Escalona publicó una fotografía de sí misma desnuda y desde el jacuzzi asegurando que está preparada ya que todo su vida deseó ser mamá.

“Yo si era la típica niña que quería ser mamá, la Susanita de Mafalda que jugaba a las muñecas, quería al que comía y hacía popó, no puedo creer que ya voy a tener el mío”, escribió la hija de Magda Rodríguez, la productora de televisión que murió a los 57 años.

Así como asegura haber soñado con la casa, el perro, la pareja y por supuesto el bebé, pero con el paso del tiempo se cuestionó si sería mamá aún sin el papá o sin que sus planes se realizaran como ella pedía.

Y justo eso fue lo qué pasó, la vida le dio la oportunidad de convertirse en mamá a poco de haber perdido a su más grande amor, a su progenitora.

Andrea Escalona (@andy_escalona / Instagram )

Al confirmar su embarazo dudó: “Me parecía increíble que Dios me diera esta oportunidad no planeada pero sí deseada. Había que tomarla y algo dentro de mi me decía que aunque no pareciera el momento ‘Perfecto’ sí lo era”.

No obstante, hoy agradece y acepta que su embarazo le cambió la vida, no solo transformó su cuerpo ni su ser, sin duda, se siente una mujer feliz y afortunada.

¿Cómo se llamará el hijo de Andrea Escalona?

Será Marco Estrada, pareja de Andrea Escalona, quien escoja el nombre del bebé que viene en camino, el cual se sabe es un varón.

Sin embargo, aunque ya está decidido, tras ver a Argentina ganar el Mundial de Qatar 2022, Andrea Escalona contempló nombrar a su hijo “Messi” en honor al futbolista.