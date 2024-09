El regreso de RBD a los escenarios es ya prácticamente imposible, pues Anahí -de 41 años de edad- se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional.

Cuando terminó la gira de RBD, Anahí y los demás integrantes prometieron regresar pronto a los escenarios y sacar música juntos.

Pero esos proyectos tuvieron que frenarse luego que los integrantes de RBD denunciaran de manera conjunta a Guillermo Rosas, ex representante de la banda.

La razón: RBD acusa a Guillermo Rosas de un presunto fraude millonario durante la gira de conciertos del ‘Soy Rebelde Tour’.

Mientras se solucionan los problemas legales del grupo RBD, Anahí confirmó al programa Ventaneando que se ha embarcado en un nuevo proyecto, el programa ¿Quién es la máscara? 2024.

¿Quién es la pareja de Christian Chávez? El RBD no tiene prisa por encontrar el amor

Ante ello, Anahí confesó que por el momento ve un futuro incierto respecto a los planes que tenía con RBD.

Pues, incluso, sus compañeros de la banda también estarían involucrados en otras cosas.

“Pues la verdad no lo sé, en este momento lo veo complicado, el camino de cada uno está como por diferentes lugares, pero, pues no lo sé”

Ante ello, Anahí dijo que prefiere ya no hacer planes, pues sólo tenemos el “aquí y ahora” y es lo que se enfoca en disfrutar.

“Yo, la verdad, no hago planes, en la vida he aprendido que tenemos aquí y ahora, y hay que gozar aquí y ahora, agradecer lo vivido y no estar tanto siempre queriendo más, sino también disfrutar lo que tienes hoy”.

Anahí, integrante de RBD