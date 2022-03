Anabel Hernández niega que Ninel Conde la haya demandado por exponer sus presuntos vínculos con el narco

La periodista Anabel Hernández negó que Ninel Conde la haya demandado por exponer sus presuntos vínculos con el narco, a través de su libro ‘Emma y las otras señoras del narco’.

Días atrás, el periodista Gil Barrera, director de la revista TV y Novelas reportó que Ninel Conde se había presentado ante las autoridades.

Su objetivo: denunciar a Anabel Hernández por afirmar en su libro que Ninel Conde había sostenido una relación amorosa con el extinto narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

En entrevista para el programa ‘Chisme No Like’, Anabel Hernández negó tener hasta la fecha conocimiento de alguna querella interpuesta en su contra por Ninel Conde:

“No, yo hasta este momento cero notificaciones. A mí, yo no tengo ninguna notificación y no tengo por qué ocultarlo, si el señor [abogado de Ninel Conde] dice que fui notificada, que muestre algún documento donde diga que yo fui notificada, no tendría por qué eludirlo”

Anabel Hernández, periodista