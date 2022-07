Tras la noticia de la boda de Ben Affleck y Jennifer López, ahora Ana de Armas ha recordado cómo sufrió de acoso cuando empezó a andar con el actor de 49 años.

Durante una entrevista para la revista Elle , Ana de Armas quien protagonizará la biopic de Marilyn Monroe para Netflix y ‘ The Gray Man’ de los hermanos Russo, confesó cómo fue acosada tras empezar su romance con Ben Affleck.

Ana de Armas, quien es una actriz cubano-española, reveló cómo fue su relación con Ben Affleck -quien ya se casó con Jennifer López- y el acoso que recibió desde que su relación con el actor de Hollywood se hizo pública.

Durante una entrevista con la actriz hispanohablante, Ana de Armas, ella reveló la angustiosa situación que sufrió ante el acoso de los paparazzis durante su estadía en Los Ángeles.

Esto luego de que comenzó su relación con Ben Affleck, situación que describió como “ horrible ”.

Incluso Ana de Armas reveló que ese fue uno de los motivos por las cuales tuvo que mudarse, ya que el acoso de los paparazzis comenzó a ser demasiado y no había escapatoria, “ no hay forma de salir”.

“Es una ciudad que te mantiene ansiosa. Siempre sientes que te falta algo, algo que no está. A veces me gusta vivir en los Estados Unidos, pro echo de menos Europa”

Sin embargo, la actriz Ana de Armas de 34 años asegura que, tras su ruptura con Ben Affleck y el constante acoso que sufrió, le reveló que ese no era el sitio para ella.

Ana de Armas, una de las actrices que se ha estado haciendo lugar en los rincones de Hollywood.

Y es que ahora, Ana de Armas está en boca de todos por el próximo estreno de ‘The Gray Man’, en donde comparte créditos con Chris Evans y Ryan Gosling, además de ser la próxima Marilyn Monroe, ahora vive en Nueva York.

Tras pasar “un calvario” en su relación con Ben Affleck ante el constante acoso de los paparazzis en la ciudad de Los Ángeles, ahora se ha instado en Nueva York y en una nueva relación.

Tras la ruptura de Ben Affleck, Ana de Armas mantiene una relación con Paul Boukadakis , un ejecutivo de Tinder.

Sin embargo, Ana de Armas revela que aún siente ese sentido de pertenencia para poder sentirse a gusto con su nueva vida.

“A veces siento que no soy parte de la comunidad de artistas cubanos, y luego estaba en España y siento que no soy parte de la comunidad de ahí. Y luego estoy aquí, y siento que todavía no estoy allí. A penas conozco a nadie”

Ana de Armas