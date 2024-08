Ana Araujo, de 35 años de edad y ex esposa de Pablo Lyle, exigió a los medios respeto para sus hijos durante fuerte encuentro en el aeropuerto.

La familia de Pablo Lyle sigue viviendo incómodos momentos tras la detención del actor y sus hijos viven las tristes consecuencias.

Pablo Lyle, de 37 años de edad, se encuentra cumpliendo una sentencia de 5 años en la cárcel y sus hijos lo fueron visitar, pero esto ocurrió.

Pablo Lyle está en una prisión de Miami y sus hijos lo acuden a ver cada que tienen la oportunidad.

Recientemente, Ana Araujo y sus hijos regresaron de visitar al actor y fueron interceptados por los medios.

Pablo Lyle se quedará en Estados Unidos; su deportación a México no es posible por esta razón

La ex esposa de Pablo Lyle manifestó que estaban cansados y ella no iba a hablar más del actor ni de su posible libertad en 2026.

“Venimos súper cansados. Ya lo que hablé, ya fue lo último que hablé de Pablo y mi familia. No voy a decir nada de verdad”, comentó Ana Araujo sin dejar de caminar.

A pesar de que Ana Araujo pidió comprensión y que la dejaran en paz, los medios insistieron en que diera declaraciones.

“A mis hijos les da mucha ansiedad esto, no por favor. Por favor, no voy decir nada más, ya hablé de Pablo. A mis hijos de verdad no les deja buena sensación, se siente abusados, se sienten mal con esta situación”

Ana Araujo