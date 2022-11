Amaia Montero no ha dado señales de vida desde la publicación de la foto que preocupó a todo mundo y las personas se siguen cuestionando qué ha pasado con la cantante y ex vocalista de La oreja de Van Gogh.

El 14 de octubre de 2022, Amaia Montero de 46 años de edad alarmó a sus seguidores al publicar una fotografía en Instagram en donde luce un aspecto desmejorado. De inmediato sus fans le enviaron mensajes de apoyo.

A pesar de la preocupación de sus seguidores, Amaia Montero ha desaparecido de sus redes sociales, sin embargo las etiquetas en Instagram en donde se recuerdan varios momentos de la cantante siguen aumentando.

¿Qué pasó con Amaia Montero? Esto es lo que sabemos

El 14 de octubre de 2022 el nombre de Amaia Montero se hizo tendencia luego de que compartió una fotografía en la que luce un aspecto desmejorado.

Se trata de una foto en blanco y negro en donde Amaia Montero aparece sin maquillaje y despeinada. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió como comentario.

Posteriormente compartió un fragmento de la canción ‘La boca del lobo’ -lanzada en 2018- en donde evidencia que estaría atravesando por un difícil momento.

Ninguna de sus dos publicaciones tenía un pie de foto o una descripción en los comentarios lo que aumentó la preocupación entre sus seguidores.

“Amor por favor, te queremos”, “Siento que algo está pasando aquí”, “Amaia, cariño... ¿Está todo bien?”, “Amaiaaaa por favor que está pasando”, “Esta chica tiene un problema y necesita AYUDA!!!”, “Amaia estamos contigo”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer.

Desde ese momento la preocupación por la salud física y mental de Amaia Montero ha ido en aumento, sin embargo la cantante no ha retomado sus redes sociales.

A casi un mes de que realizó sus últimas publicaciones, usuarios se siguen cuestionado qué ha pasado con Amaia Montero y por qué no ha aparecido ante las constantes muestras de preocupación de sus seguidores.

Pese a que su cuenta de Instagram se mantiene inactiva, los usuarios no han dejado de etiquetar a Amaia Montero en diferentes publicaciones en donde recuerdan su música y trayectoria.

Desde que salió su álbum ‘Nacidos para creer’ en 2019, Amaia Montero se ha dedicado a la composición. Luego de realizar su gira, no ha publicado nueva música.

¿Qué dijo la hermana de Amaia Montero sobre su desaparición?

Ante la preocupación Idoia, hermana de Amaia Montero, reconoció que la cantante no estaba pasando por un buen momento.

Aunque no quiso dar más detalles, señaló que será la propia Amaia Montero la que dé más detalles de lo que está pasando o su representante.

Ante la preocupación por saber qué le pasa a Amaia Montero, Idoia prefirió guardar silencio pues aseguró que no es su representante y que no le corresponde hablar.

¿Qué dijo la actual vocalista de la Oreja de Van Gogh sobre Amaia Montero?

Leire Martínez de 43 años de edad, actual vocalista de la Oreja de Van Gogh, aseguró al medio Socialité que no le gusta hablar sobre Amaia Montero pues no le gusta “encender fuegos”.

“No me suele gustar pronunciarme en temas de Amaia porque no me gusta encender fuegos. Todo lo que ya trascendió no es agradable, estoy un poco al margen. No es mi guerra” Leire Martínez

Sobre una futura colaboración, Leire Martínez señaló que no dependería solo de ella, pero no sabría que decir ya que no tiene una relación con Amaia Montero.

“¿Una colaboración? Es algo que se plantea mucho en internet, sinceramente no sabría que contestar no es una decisión que tomaría yo sola, entiendo que las fans lo quieran, pero yo no tengo relación con ella” Leire Martínez

Leire Martínez puntualizó que entiende a Amaia Montero al señalar que es difícil estar en un grupo de hombres.

“Hemos coincidido en varios eventos y hemos ocupado un mismo lugar en el grupo; además, concuerdo con ella en varios aspectos, de ser la única mujer en un equipo de hombres no es nada fácil. La admiro, respeto y me encantaría o me hubiera encantado sentarme a tomar un café con ellas para hablar de varios temas” Leire Martínez

Durante su conversación, Leire Martínez confesó que en un primer momento fueron muy difícil las comparaciones con Amaia Montero.