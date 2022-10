¿Alicia Villarreal y Yordi Rosado fueron novios? La cantante de Límite confiesa que tienen fotos en la cama

Al parecer Alicia Villarreal y Yordi Rosado ambos de 51 años fueron novios, luego de que la cantante de Límite confesara que tienen fotos en la cama con el conductor.

En ‘La entrevista con Yordi Rosado para su programa por YouTube, el conductor reveló nada más ni menos que alguna vez anduvo con Alicia Villarreal.

“Que guapa te ves, mucha gente no lo sabe Alicia, pero tenemos que decir, Alicia y yo fuimos pareja, aunque ustedes crean que no.” Yordi Rosado

Por lo que la cantante Alicia Villarreal no pudo negar la relación que mantuvo con Yordi Rosado en 2004.

Tanto así que al mencionar Yordi Rosado que tenían fotos en la cama, la cantante Alicia Villarreal aceptó lo dicho de su relación pasada.

“Y me da mucha pena decirlo porque no te quiero hacer sentir incomoda, pero incluso hay fotos nuestras en la cama”. Yordi Rosado

La cantante de Límite, Alicia Villarreal dijo que efectivamente si fue novia de Yordi Rosado, pero solo en video.

Pues Alicia Villarreal dijo que la supuesta relación sentimental con el conductor fue parte de uno de sus videos musicales de una de sus canciones más populares: “Es correcto, estuviste fantástico, divino, hicimos un video de la canción que se llama La Suegra”.

A esto y por su parte, Yordi Rosado recordó aquel momentos en el que fue novio de Alicia Villarreal a lo que que dijo: “Estuvo muy padre, es un video muy divertido de la canción que se llama La suegra, uno de los éxitos de Alicia”.

Asimismo, Yordi Rosado contó que aquella vez lo contactaron para hacer de novio en el video musical de Alicia Villarreal fue algo que no imaginaba.

Ya que según Yordi Rosado: “Me encanto cuando me llamaste, me dijeron oye que Alicia Villarreal quiere que vayas hacer un video y tu como su pareja, lo van hacer como de los 70´s y tu como un Mauricio Garcés y tu mamá es la que no soporta a Alicia, la suegra”.

Además de que recordó que durante la grabación de dicho video en el cual Alicia Villarreal y Yordi Rosado fueron novios estuvieron trabajando todo el día.

Así como Yordi Rosado aseguró haberla pasado muy bien pese a las arduas horas de grabación:”Nos divertimos muchísimo, grabamos desde tempranísimo, hasta como las 3 o 4 de la mañana”.