Luis Antonio López, conocido como El Mimoso, participó en El Retador, pero fue eliminado. Esto situación lo molestó y tachó a los jueces de tener favoritismo y ser incongruentes, por lo que Alicia Villarreal le respondió.

El Retador tuvo un programa explosivo el pasado domingo, pues eliminaron a Arath de la Torre y a El Mimoso.

Este último manifestó su molestia contra los jueces: Lupillo Rivera, La India Yuridia y Alicia Villarreal.

“A mí me gustan que las cosas sean justas, porque vine a participar, soy un participante, no soy el vocalista, no soy el artista, porque realmente quería era que tuvieran un mejor criterio” dijo en vivo El Mimoso.

Pero no paró ahí, pues El Mimoso volvió a dar declaraciones sobre los jueces y arremetió contra ellos.

“Y si es cuestión de calificar belleza o de tener pompa o lo que sea, me hubieran dicho para venir de otra manera (...) no tengo porqué estar aguantando pues esa humillación, esperando encontrar respeto, que me califique una persona como la India Yuridia, pero, ¿cómo me va calificar ella canto?” mencionó el exvocalista de El Recodo.

Alicia Villarreal le responde a El Mimoso ¿Haría un dueto con él?

La jueza de El Retador, fue cuestionada sobre las palabras de El Mimoso y hasta se deslindó de las opiniones de Lupillo Rivera.

Mencionó que es válido que El Mimoso tenga su opinión, pero ellos como jueces valoran y critican por otros aspectos.

“Es válida su opinión y yo como juez me siento a gusto, conforme, en armonía con mi respuesta y con mi decisión” explicó Alicia Villarreal.

Por otro lado, fue cuestionada sobre cómo se lleva con Lupillo Rivera, ella manifestó que no eran amigos, pero era su fan.

Alicia Villarreal (Instagram/lavillarrealmx)

“No son mis amigos, yo soy fan de todos ellos, somos personas que convivimos, nos encontramos en los eventos, pero no somos amigos” contó la cantante.

Fue cuestionada si haría un dueto con El Mimoso o Lupillo Rivera , pero explicó que ella es muy selectiva con los artistas con los que trabaja.

Alicia Villarreal no descartó que en un futuro puedan trabajar juntos, pero dio a entender que por el momento no está interesada.

Alicia Villarreal ha tenido algunas discrepancias con Lupillo Rivera dentro de El Retado, pero ha sabido defender sus opiniones sobre las actuaciones de los concursantes.