Alicia Machado fue Miss Universo en 1996, pero esta época la recuerda con terror, pues Donald Trum compró la franquicia del concurso y ella le tenía miedo por esta razón.

La venezolana recuerda que recibió el apoyo de sus padres para ser reina belleza y desde que llegó a Miss Universo ella tenía la meta de ganar.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Alicia Machado habló de su experiencia siendo reina de belleza: “Yo fui al Miss Universo a ganar, punto”.

Alicia Machado prefiere no opinar sobre pleito entre José Manuel Figueroa y Ana Bárbara: “No vaya a ser que me pase algo” (VIDEO)

Recordó que para Miss Universo se sometió a una cirugía estética en la orejas e incluso cuando era adolescente se la llegaba a pegar con pegamento.

Alicia Machado ganó el certamen de Miss Venezuela y representó a su país en Miss Universo, el cual ganó, pero su victoria se vio ensombrecida por Donald Trump.

Alicia Machado se convirtió en Miss Universo, pero dos meses después de que ganara la corona, Donald Trump compró la franquicia del conocido concurso.

“Los años que lo tuvo él, acabó con el concurso y la imagen que se pretendía dar de la mujer no era la correcta” explicó Alicia Machado sobre Donald Trump.

Contó que ella se sintió con el ‘conejillo de indias’ del magnate, pues era la primer Miss Universo que él manejaba.

Alicia Machado menciona que ella había llevado una vida muy tranquila, pero todo cambió cuando trabajó con Donald Trump: “Yo nunca fui una niña bulleada, hasta que llegué a las manos de Trump”.

La exMiss Universo fue severamente criticada por su peso, pues tras ganar el certamen, subió 11 kilos, por lo que Donald Trump la molestaba y criticaba.

Esto la llevó a padecer bulimia y anorexia: “Yo fui bulímica y anoréxica crónica, de terapia intensiva, durante seis años de mi vida”.

“Es un tipo que suele descalificar a la gente con mucha ligereza: ‘a ver, tú tarado’ así trata a la gente” contó Alicia Machado sobre las actitudes del expresidente de Estados Unidos.

Alicia Machado pidió ayuda al concurso para que un nutriólogo la ayudara a bajar de peso, por lo que la citaron en Nueva York.

Ella acudió a un gimnasio y Donald Trump la obligó a que hiciera ejercicio frente a los medios de comunicación.

Donald Trump la llamaba ‘Miss Piggy’, ‘Maquina de comida’, situación que la llevó a tener problemas alimenticios y vomitar hasta 35 veces al día.

“Le tenía miedo, no podía verlo a la cara. Nunca en mi vida, un hombre me había hecho sentir con tanto temor. En ese momento yo nunca había pasado por eso, una no se da cuenta porque no sabe identificar el abuso”

Alicia Machado