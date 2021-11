Alicia Machado: Arremeten contra la venezolana por vender saludos a precio alto

La actriz Alicia Machado dejó saber, que sus mensajes con dedicatoria especial, están en venta y los internautas arremetieron en contra de la venezolana por vender los saludos a precio alto.

Este lunes, Alicia Machado publicó un pequeño clip en su cuenta de Instagram, en el que compartió la noticia.

“Hola mi gente bella, a partir de hoy estoy en exclusiva en cameo.com para Latinoamérica”, dijo la ex Miss Universo.

“Y recibe esos mensajes personalizados que tanto quieres de mí, besos”, añadió en el polémico video.

En la descripción del clip, expuso: “Hola, a partir de hoy soy talento exclusivo de Cameo, así que los espero. Los amo”.

Critican a Alicia Machado por vender saludos

Luego de que Alicia Machado compartiera que será parte de una plataforma, en la que venderá mensajes personalizados, sus seguidores arremetieron en su contra.

Los saludos de Alicia Machado tienen un precio de 1315 pesos mexicanos, sin embargo, a muchos usuarios les pareció un costo elevado.

Algunos otros expresaron indignación, pues argumentan que gracias a sus fans, ella ganó ‘La casa de los famosos’ con más de 40 millones de votos.

Alicia Machado (Instagram)

“No tiene madre”, “Yo ni regalado quiero un saludo de ella ¿A poco le va a cobrar a los 40 millones que votaron por ella?”, “En serio, estos disque artistas muertos de hambre”, “Qué se podría esperar de esa mujer tan corriente”, escribieron algunos usuarios.

En la red social también se le comparó con Bárbara de Regil, quien también vende saludos personalizados, aunque por menos precio, pese a que tiene más seguidores que Alicia Machado.

Aunque recibió críticas, sus fanáticos más fieles la defendieron, aunque muchos de ellos dejaron saber que no están de acuerdo.

“Es su problema, no entiendo por qué se disponen a criticar una decisión personal, si ella quiere ese precio, ok”, “Yo la sigo, pero lógico, no en todo vamos a estar de acuerdo con ella y además no obliga a nadie a pagar por saludos, relájense”, comentaron sus fans.

Alicia Machado (Agencia México)

Mientras tanto, Alicia Machado continúa trabajando y compartiendo su día a día a través de su cuenta en Instagram, donde actualmente cuenta con casi dos millones de seguidores.