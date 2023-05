El amor y la pasión que llegaron a experimentar llegó a su final. Es Alicia Machado, de 46 años de edad, quien anuncia su separación de Christian Estrada, de 33 años de edad.

A través de un live, Alicia Machado dijo a sus seguidores encontrarse bien y es que asegura éstos han estado preocupados y atentos a su vida luego de que hiciera público su romance con Christian Estrada.

Esto porque a sus seguidores no les gustó que comenzara un noviazgo con Christian Estrada, quien actualmente está luchando por la custodia de su hijo, cuya expareja lo tacha de mantenido y violento.

Alicia Machado despierta rumores de romance con este ex de Ferka (Especial)

¿Alicia Machado termina con Christian Estrada por qué él la maltrató?

Por ello, ahora que ese noviazgo llegó a su final, Alicia Machada les pide no preocuparse ya que ella es una mujer adulta con experiencia y con ganas de pasarla bien.

“Me la paso bien un rato, cuando se puede, se puede y si no next”, dice la exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo, así como da a entender que él le faltó al respeto.

“A mí se me respeta, cuando yo estoy con alguien yo respeto para que me respeten así que netx”, concluye no sin antes mandar un beso a sus seguidores.

Cabe recordar que Alicia Machado se dejó ver, vía redes sociales, con Christian Estrada en marzo. Aunque no se pusieron la etiqueta “novios” sí presumieron algunas de sus citas románticas.

¿Christian Estrada es un hombre violento? Alicia Machado hace revelación

Por otro lado, aunque Alicia Machado no revela detalles de lo ocurrido con Christian Estrada, personas están recordando que Ferka, expareja del modelo, reveló meses atrás que éste la violentaba.

Según Ferka, de 36 años de edad, Christian Estrada la violentó psicológicamente e incluso la empujó en algunas ocasiones mientras discutían.

Ferka y Christian Estrada (Especial )

Años antes, Frida Sofía, de 31 años de edad, quien también fuera pareja de Christian Estrada, le pidió tener cuidado ya que asegura el modelo es manipulador, mentiroso y un mantenido, señalamientos que éste negó.

Hasta el momento Christian Estrada no se ha pronunciado sobre su ruptura con la ex Miss Venezuela.