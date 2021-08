Hernán Albarenque, el exproductor de “Survivor México”y “MasterChef México”, no permitirá que una revista de espectáculos dañé su reputación acusándolo de homicida, drogadicto y borracho.

A Hernán Albarenque le dolió hasta el estómago cuando se enteró que la revista TV Notas informó sobre su detención ocurrida el pasado 15 de agosto luego de que la policía hallara un cadáver en su domicilio.

Y es que de acuerdo con el medio, a Hernán Albarenque lo detuvieron por posesión de droga, delitos contra la salud y posible homicidio .

Chef JoséRa Castillo junto a Hernán Albarenque (@hernanemilioalbarenquebernard / Instagram)

Basándose en testimonios de vecinos, la revista asegura que aquel día el productor tenía una reunión con dos sus amigos, aparentemente estuvieron tomando toda la noche.

En la madruga se escucharon gritos y por esta razón, los inquilinos recurrieron a las autoridades correspondientes.

Una vez que llegó la policía, vieron bajar al productor de televisión esposado, así como se percataron del cadáver de un hombre que aparentemente estaba desnudo.

Concluyeron que se trataba de un crimen pasional en el que se involucró el creativo de TV Azteca, quien previamente solicitó el servicio de una funeraria ya que había una carroza estacionada cerca del edificio.

Hernán Albarenque le hace frente al escándalo

Por ello, el exproductor de MasterChef México, se presentó en el programa ‘Venga La Alegría’ para hablar aclarar las cosas alrededor de la muerte de Ismael, el hombre que perdió la vida.

Hernán Albarenque en VLA (@hernanemilioalbarenquebernard / Instagram)

Hernán Albarenque, de 50 años de edad, comenzó confirmando que efectivamente un hombre murió dentro de su departamento. “Fue muy traumático porque no se está preparado para salvar a alguien”, dijo a VLA.

Así como aseguró llamó a la ambulancia con la esperanza de salvarle la vida pero ya era tarde. “ Convulsionó y falleció de un paro cardiaco ”, explica.

Aclaró que hasta el momento no está imputado en ningún caso aún cuando personal médico no ha determinado la causa de la muerte de Ismael.

“No estoy imputado, no me tengo que defender de nada. No puedo hacer nada, no sé quien lo escribió o si es algo personal conmigo”, lamenta en relación al informe de TV Notas.

Y finalmente niega que se trata de un crimen pasional pues ni siquiera conocía a la persona que murió, supo su nombre gracias a su identificación.

Y sin explicar, por qué el hombre estaba en su departamento, negó ser alcohólico por lo que es mentira que esa noche estuviera pasado de copas. “La gente que me conoce sabe que no tomo. Estoy tranquilo”, remató.