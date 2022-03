Alfredo Adame aprovecha cada que tiene oportunidad para presumir su noviazgo con la exconcursante de ‘Enamorándonos’, Magaly Chávez. Ahora el actor confesó que le envió un catálogo de anillos de compromiso a su novia y todo indica que pronto habrá boda.

Magaly Chávez comentó en una entrevista que comenzaron su relación a escondidas, pero que no han tenido relaciones sexuales porque ambos dicen que están hechos a la “antigüita” y solo están de “manita sudada”.

Según palabras de Alfredo Adame, lo que más le gustó de su novia es que es una “niña” fresa y de familia, por lo que le gusta cortejarla.

“Una de las cosas que más me gustó, es que es hija de familia, es una niña fresa. Yo la estoy cortejando, la estoy enamorando”, dijo Alfredo Adame sobre su novia Magaly.

En una entrevista para “Venga la Alegría”, Alfredo Adame dijo que ya busca el anillo de compromiso para su joven novia, a quien le lleva 27 años.

“Ya le mandé el catálogo para que escoja, anillos muy bonitos. El día que tú me digas va, va”.

Alfredo Adame se ha mostrado en medios de comunicación, muy enamorado de Magaly Chávez, a quien describe como una mujer bella y trabajadora.

Alfredo Adame no duda en llegar al altar con Magaly Chávez, incluso han pensado en tener hijos y hacerlo todo de modo tradicional.

Magaly confirmó que Alfredo Adame le pidió que escogiera el anillo, pero ella le dijo que la esperara, pues van poco a poco.

Pero anteriormente la conductora ya había hablado de tener hijos con Alfredo Adame, pues a diferencia del actor, ella no ha sido madre.

“Sí queremos, sí queremos, yo no tengo bebés, yo no tengo hijos, entonces sí me gustaría”

Magaly Chávez