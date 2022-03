Alfredo Adame dice que Magaly Chávez es su “sugar mommy” y que ella es la que se encarga de pagar todos los gastos ya que por el momento él no tiene trabajo.

En octubre del año pasado se reveló que Alfredo Adame le debería de pagar 25 mil pesos a Diana Golden, tras perder un juicio por daño moral. Sin embargo el conductor ha asegurado que no tiene dinero para saldar la deuda.

Tras rumores que aseguraban que era el sugar daddy de su nueva novia Magaly Chávez, Alfredo Adame dejó en claro que no es él quién paga las cuentas.

Desde que reveló que mantiene una relación con la exparticipante de ‘Enamorándonos’ Magaly Chávez, Alfredo Adame se ha mostrado muy enamorado e incluso se mostró abierto a la idea de casarse y formar una familia.

En entrevista con varios medios Alfredo Adame fue cuestionado sobre la deuda que tiene con Diana Golden, sin embargo señaló que no tiene dinero por lo que la actriz deberá de esperar para recibir su pago.

De acuerdo con Alfredo Adame por el momento no cuenta con trabajo por lo que no tiene dinero para poder pagar su deuda tras perder demanda contra Diana Golden.

“Que vaya a San Judas Tadeo a pedirle, yo la verdad ya ni me acuerdo de eso. Yo no le puedo pagar estoy en quiebra, no tengo trabajo, sueldo, dinero no le puedo pagar”

Alfredo Adame