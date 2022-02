Alfredo Adame dispuesto a tatuarse como Christian Nodal si Magaly Chávez acepta ser su novia. El conductor señaló que esta dispuesto a llevar en la piel a la exparticipante de ‘Enamorándonos’.

Pese a que muchos medios señalaron que ya tenía un romance con Magaly Chávez, Alfredo Adame señaló que por ahora son amigos, pero incluso les pide a los colibríes que pueda tener un noviazgo con la exparticipante de ‘Enamorándonos’.

Alfredo Adame destacó que por el momento no necesita la pastilla “azul” y la “bombita” para complacer en la intimidad a su pareja, aunque confesó que si usa un extracto de una planta para mejorar su rendimiento.

Omar Chaparro, quien fue campeón nacional de karate, dice que Alfredo Adame no es cinta negra

Fue a mediados de febrero que se dio a conocer el romance entre Alfredo Adame y Magaly Chávez. Tras rumores de que sería una estrategia publicitaria, el conductor destacó que por el momento solo son amigos.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ fin de semana, Alfredo Adame mostró que tenía un gran interés para que Magaly Chávez aceptará ser su novia.

Incluso le pidió a un colibrí que su relación con la exparticipante de ‘Enamorándonos’ fuera un paso más allá de una simple amistad y pudiera anunciar que es su novia.

“Mira, estoy viendo un colibrí allá afuera. Que se me haga el noviazgo, que se me haga el noviazgo. Cuando veas un colibrí, pides un deseo. Tienes que poner ‘changuitos’ y pedir un deseo. Yo estoy puesto para el noviazgo”

Al ser cuestionado sobre si se haría un tatuaje como lo hizo Lupillo Rivera y Christian Nodal, Alfredo Adame destacó que si se haría uno pero más pequeño.

“A o mejor me tatúo un coranzoncito aquí así, bonito chiquito con la letra M. Lo veo muy remoto pero bueno”

Alfredo Adame destacó que el problema es el momento de tenérselo que quitar, tal y como le está pasando a Christian Nodal tras finalizar su compromiso con Belinda.

Jacqueline Bracamontes no se arrepiente de difundir su relación con William Levy

René Franco destruye a Ricardo Arjona; “eres un imbécil no sabes ni escribir”

View this post on Instagram

Durante su conversación, Alfredo Adame destacó que no necesita de la pastilla “azul” y la “bombita” para complacer en la intimidad a su pareja.

A pesar de que Magaly Chávez es 27 años menor que Alfredo Adame, el conductor destacó que no tiene ningún problema de desempeño sexual.

Pese a que cualquier tipo de suplemento requiere supervisión médica, Alfredo Adame confesó que si toma el extracto de una planta que le ayuda a mejorar su rendimiento.

“Te pone como campeón, sales como torero, en hombros. No necesito la pastillita azul. La bombita te la insertan, te la insertan dentro... No, si yo no lo necesito”

Alfredo Adame