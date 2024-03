Alfonso Waithsman, de 49 años de edad, reveló los pactos que hizo con algunas famosas para no maquillar a sus enemigas por celos y envidias.

El reality show ‘La Más Draga’ volvió este 2024 con su edición VIP, a la que el llamado ‘maquillista de las estrellas’, Alfonso Waithsman, se ha incorporado.

Derivado de ello, Alfonso Waithsman charló con reporteros a quienes les habló de los pactos que ha hecho con algunas de sus mejores amigas famosas “por lealtad”.

Tras sus palabras, ahora muchos creen saber la razón por la que pese a su éxito en Hollywood, Alfonso Waithsman no ha maquillado a Eiza González, de 34 años de edad.

Alfonso Waithsman comentó que en sus más de 20 años de carrera como maquillista, ha logrado forjar grandes amistades con celebridades como:

Esto, dijo Alfonso Waithsman, le ha dado confianza a las famosas de pedirle recomendaciones cuando él no puede atenderlas.

Pero también, de pedirle “por lealtad” que no maquille a otras famosas con las que han tenido desencuentros, sostuvo Alfonso Waithsman.

Semejantes declaraciones hicieron que los periodistas le pidieran nombres, lo que Alfonso Waithsman rechazó en un primer momento.

Pero, poco después Alfonso Waithsman reveló que Belinda y Galilea Montijo, dos de sus grandes amigas, están entre las famosas con las que ha hecho estos “pactos”.

Todo se deriva de la confianza que han desarrollado en su relación y a que también ellas le han demostrado su fidelidad, comentó Alfonso Waithsman.

Como ejemplo citó una ocasión en que Galilea Montijo le pidió que la maquillara y como él tenía la agenda ocupada, le pidió recomendaciones.

Esto, para evitar darle trabajo a alguien que no fuera del agrado de Alfonso Waithsman.

El maquillista dijo que sólo está dispuesto a hacer este tipo de “tratos” con personas de toda su confianza .

Así surgió una pregunta que parece haber evidenciado por qué a la fecha Alfonso Waithsman no ha trabajado con una de las actrices mexicanas más famosas de la actualidad.

Y con quien, se dice, Belinda no tiene una buena relación.

“¿Por eso no has maquillado a Eiza?”, le preguntaron a Alfonso Waithsman, quien nervioso respondió de inmediato:

“No, no, no, yo no he dicho nombres, pero sí, cuando hay una lealtad ahí, sí, pero no he dicho nombres”.

Alfonso Waithsman