El estilista de Galilea Montijo defiende su polémico estilo que mostró en La Casa de los Famosos México; lo critican por grosero y clasista.

La Casa de los Famosos México dio mucho que hablar no solo por la polémica entre los participantes, sino por los looks que mostró Galilea Montijo.

Aunque Galilea Montijo recibió halagos por los atuendos que lució durante las galas de La Casa de los Famosos México, también fue criticada porque consideraban que no habían sido una buena elección.

Tras toda la controversia que se generó por los looks de Galilea Montijo -de 50 años de edad- en La Casa de los Famosos México, su estilista salió a defender su estilo.

Sin embargo, usuarios terminaron atacándolo por grosero y clasista al hablar sobre las criticas que recibió por sus atuendos.

A lo largo de las galas de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo lució diferentes atuendos con los que presumía su espectacular figura.

A lo largo de los programas, Galilea Montijo recibió algunas críticas de usuarios que consideraron que no eran los atuendos correctos para La Casa de los Famosos México.

A más de una semana de la final de La Casa de los Famosos México, el estilista de Galilea Montijo defendió su estilo, pero terminó funado por clasista y grosero.

En su cuenta de Youtube, Aldo Rendon habló sobre las críticas que recibió por su estilo al vestir a Galilea Montijo.

Aldo Rendon se dijo muy feliz de trabajar con Alfonso Waithsman y Bernardo Javier, ya que entre los tres se encargaron del look de Galilea Montijo.

En su video, Aldo Rendon se mostró contento de trabajar con Galilea Montijo, pues ella se involucra en su estilo porque le apasiona la moda.

Aldo Redon confesó que Galilea Montijo ya tenía seleccionados los atuendos que le gustaban, por lo que se empezó a escoger de las opciones que había.

“A mucha gente le causó mucho morbo los looks de Galilea, gracias a toda la gente que se tomó el tiempo de chulear los looks, de comentar, de tirar buen pedo”

Su propuesta fue un estilo de los ochenta y noventa , basándose en las portadas de una revista de espectáculos muy conocida.

En su video, Aldo Redon reveló algunos detalles sobre los looks de Galilea Montijo, como su inspiración.

Aldo Redon confesó que en uno de los aretes y pulseras que usó Galilea Montijo los consiguió en el centro de la CDMX a un super precio.

Pues solo pagó por los aretes 85 pesos y las pulseras por 120 pesos.

Aldo Redon se mostró molesto con todos los que criticaron los looks que usó Galilea Montijo en La Casa de los Famosos México.

“A los que no les gustaron no les digo nada, pero a los que se tomaron tiempo de aventar hate, váyanse a la verga”

En su video, Aldo Redon reconoció que si se “emputaba” al ver todas las críticas que recibió.

Sin embargo, al tratar de defender su estilo, Aldo Redon ocupó varias frases que fueron consideradas como clasistas y groseras.

Ante todos los cuestionamientos, Aldo Redon señaló que a él le pagan aún, aunque no quedará divina.

Aldo Redon ocupó varias frases que han sido tachadas como clasistas.

Incluso se refirió a todos los comentarios negativos que había recibido por Galilea Montijo en las redes sociales.

“Saludos a uno que me puso ‘que no se te olvide que viviste en una azotea’, a mí si se me olvida a ti no porque seguro vives en otra peor, pero vieras donde vivo ahora”

Aldo Redon