El actor y productor estadounidense radicado en México Alexis Ayala, confesó que en dos ocasiones estuvo a punto de morir, lo que lo hizo valorarla mucho más, ahora.

Fue en una entrevista para el programa ‘Faisy Nigths’, donde Alexis Ayala de 56 años, hizo las polémicas declaraciones, que dejaron al conductor sorprendido.

El histrión relató que la primera vez que estuvo al borde de la muerte, no se detuvo a reflexionar, debido a su inmadurez.

“He estado dos veces a punto de morir. La primera fue a los veintitantos años, no entendí nada porque estaba muy chavo y dije ‘No paso nada, vive la vida’”. Alexis Ayala

Alexis Ayala (@alexisayala / Instagram)

Sin embargo, la segunda vez fue mucho más reciente y lo hizo aprender a valorar su vida y vivirla al máximo.

“Cuando tuve el último, mucho más adulto, tenía 52 años, dices ‘Aquí las cosas se mueven diferente’”. Alexis Ayala

Fue entonces cuando Alexis Ayala entendió que la vida “no se trata de dejar cosas materiales, al final se trata de dejar amor, empatía”, según compartió en la entrevista.

Es debido a ello que el actor inculca en sus hijas el amor propio y lo que ha aprendido a lo largo de los años después de dichos incidentes.

“Si tienes hijos, que yo tengo dos hijas, que puedan entender que el amor de su vida son ellas mismas. Que hay que amarte a ti mismo y salir adelante”. Alexis Ayala

Alexis Ayala (@alexisayala / Instagram)

Alexis Ayala revela qué es lo que le falta por vivir

Alexis Ayala compartió con el comediante y conductor Faisy, qué es lo que considera, le hace falta por vivir, tras 56 años de experiencia.

Tras ser cuestionado al respecto, Alexis Ayala declaró que le falta “todo” por vivir y precisó que no siente que su “carrera ya está hecha por más novelas, teatro o cine que haya hecho; cada personaje es nuevo” y de cada uno aprende “cosas nuevas”.

Asimismo, comentó que todavía le falta aprender mucho de su carrera, que según compartió, le ha aportado mucho aprendizaje a su vida.

“Tengo que aprender a seguir escuchando, la actuación es escuchar; si no escuchamos no podemos hacer las cosas. Entonces, me falta todo”, explicó el famoso.

El histrión, comentó que todavía tiene infinidad de proyectos y cosas en mente por hacer, tal como “conocer gente”, “aprender”, “crecer”, entre un sin fin de ideas que todavía no están materializadas.

“Me falta seguir haciendo mi vida profesional, crecer, seguir conociendo gente talentosa como ahorita, porque me nutre esta energía que veo acá, aprendo cosas y digo ‘Claro, puedo ser así’”, agregó Alexis Ayala para concluir.