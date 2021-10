Alex Tienda pide disculpas por ser grosero con tiktokers Odalys y Dafnne (VIDEO)

Alex Tienda se disculpó con los seguidores de las tiktokers Odalys y Dafnne, luego de un incómodo encuentro que tuvieron los creadores de contenido durante los Eliot Awards 2021.

Odalys y Dafnne denunciaron a través de su cuenta en Instagram, el mal trato que recibieron por parte de Alex Tienda en la premiación.

¿Por qué Alex Tienda se disculpó con los fans de Odalys y Dafnne?

Según narraron las hermanas, que se dedican a crear contenido en TikTok y YouTube, hubo un error de logística en la asignación de mesas del evento.

A los creadores de contenido les otorgaron la misma mesa, y, según explicaron las influencers, amablemente se acercaron a Alex Tienda, aunque solo obtuvieron una respuesta “grosera” de su parte.

“Aquí te asignan mesas, a nosotras nos tocó en la 38 y pues fuimos para sentarnos porque con los tacones y estar de pie, te cansas y pues ya había gente en la mesa”, inició explicando Dafnne en una serie de “stories”.

“Entonces les dijimos ‘oigan, no sé si se equivocaron de mesa o a ustedes también les asignaron esta mesa’ y nos empezaron a decir ‘ay no, ustedes véanlo con ellos, nosotros no sabemos nada’”, narró.

“Nosotros ya llegamos aquí y ya estamos sentados aquí”, fue la respuesta que supuestamente obtuvieron de Alex Tienda.

Asimismo, Dafnne expresó su desilusión, pues es fanática del youtuber, “Lo que más me dolió es que fue Alex Tienda, yo soy fan de Alex tienda y nos trató muy mal, saben, no nos gustó cómo nos trató”, dijo.

“Me duele porque yo era fan de él y que nos tratara así, no sé, estuvo mal, pero cada quien”, externó nuevamente.

Por su parte, Odalys también dedicó una historia en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores lo ocurrido.

“Ando bien triste porque nos asignaron lugar en los Eliot y literal, donde estábamos nosotras asignadas se sentó un youtuber, Alex Tienda”, dijo.

“Le digo ‘oye, les asignaron a ustedes aquí, también a nosotras, es que, pues ya no hay lugar’, y nos trató bien feo, se los juro, o sea, sentí muy feo que me trataran así”, expresó para concluir.

Alex Tienda pide disculpas

Tras la denuncia de las jóvenes tiktokers, el youtuber comenzó a recibir mensajes al respecto y pidió disculpas a su “fandom”, asimismo, aprovechó para dar su versión de los hechos.

“Nada más para aclarar, yo no sabía, no las conocía como tal, nos están ahorita escribiendo, vi ahorita en una de las publicaciones que hice, que me están diciendo ‘roba mesas’ y no sé cuánta cosa”, dijo.

“Nada más para aclarar, a nosotros nos asignó la producción de los Eliot Awards, esta mesa, nos habían asignado otra, después vieron que estaba llena, nos cambiaron a esta y nos dijeron ‘de aquí no se muevan, esta es su mesa’”, explicó.

“Llegaron dos chicas de manera muy grosera, justo cuando me están dando mi nominación y que yo estaba grabando para ustedes el momento en que me están dando el premio”, narró.

“Llegaron casi casi a quitarme por la fuerza y bueno, se me hizo muy mal, pero bueno, le pido una disculpa a los fans de Odalys y Dafnne”, agregó.

“Se me hace una grosería que me estén diciendo que esta es su mesa y me tengo que parar, sin ningún tacto, pero bueno, le pido una disculpa a los fans de estas dos chicas, no fue con mala intención”, añadió para concluir.

Finalmente, el youtuber recomendó a las chicas, no hacer público ese tipo de diferencias.

“Y bueno, estas dos chicas igual, solo les recomiendo que ese tipo de cosas no se arreglan públicamente”, externó para concluir, dividiendo opiniones entre los seguidores de industria del internet.