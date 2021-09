Alex Sirvent se declara provida como Eduardo Verástegui: “Estamos en un combate espiritual”

Eduardo Verástegui se encuentra en medio de la polémica luego de que señaló que el sismo del pasado 7 de septiembre y la despenalización del aborto están relacionados.

Tras las críticas que recibió Eduardo Verástegui, Alex Sirvent salió en defensa de su amigo y aseguró que él también es provida .

En entrevista para el programa ‘Chismorreo’, Alex Sirvent apoyó a Eduardo Verástegui pues señaló que lo conoce desde hace varios años y comparten el mismo pensamiento.

Alex Sirvent se declaró provida y puntualizó que México se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados.

En el video, Alex Sirvent cuestionó que México siendo un país católico permita que se realicen abortos, además hizo un llamado para defender “a los que no tienen voz”.

“¿Cómo puede ser posible que un país tan católico como es México apoye el asesinato? ¿No? Y no tengamos la voluntad y la fuerza para defender a los que no tienen voz”

En ese sentido Alex Sirvent confesó que ha asistido a clínicas donde se realizan abortos, para tratar de persuadir a las mujeres.

“He ido a los centros de aborto a tratar de convencer a las chicas para que no aborten”

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Susana Zabaleta en contra de Eduardo Verástegui, Alex Sirvent destacó que no se encuentra de acuerdo con sus opiniones.

Durante su entrevista, Alex Sirvent se contradijo ya que en un principio destacó que no respetaba a Susana Zabaleta, aunque después señaló que si lo hacía.

“Ella es una antítesis de lo que sería mi carrera, una persona que nunca he respetado yo, no es tanto como artista, creo que es una persona polémica, la respeto mucho, pero creo que su manera de pensar no va con la mía”

Alex Sirvent