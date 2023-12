Álex Kaffie se puso a renunciar a Sale el Sol a mediados de año, pero ahora es fecha en que hasta pide un milagro para tener un trabajo.

El orgullo de Álex Kaffie -de 51 años de edad- pudo más que el aguantar a nuevos conductores con aires de grandeza en Sale el Sol, pero ahora él no está soportando.

Aunque se creía que Álex Kaffie iba a comenzar a monetizar en sus redes sociales, el arranque le está costando y ya mejor pide un milagro para tener trabajo.

Un Álex Kaffie desempleado de Sale el Sol, pide un milagro para encontrar chamba

Álex Kaffie, quien fuera conductor de Sale el Sol, sorprendió al compartir un tweet con la esperanza de un milagro porque sigue desempleado.

Fue en el mes de mayo, que primero se dijo en el matutino de Imagen Televisión que Álex Kaffie se había ido de vacaciones.

Días después él mismo explicó que renunció tras varias situaciones que no le habían parecido, entre ellas que trataran con privilegio a Nacho Lozano -de 38 años de edad-, censurándolo a él como columnista.

Sin embargo, ayer 21 de diciembre, Álex Kaffie se mostró dispuesto hasta a pedir un milagro para obtener trabajo, pues lleva siete meses sin trabajar.

“Que consiga trabajo, SEÑOR. 11:11″. Álex Kaffie, conductor.

Álex Kaffie pide un milagro para obtener trabajo. (@Kaffievillano / Twitter)

¿Álex Kaffie busca triunfar en YouTube? En esas anda, pero los resultados no son muy favorables

Álex Kaffie anda en busca de un milagro para tener trabajo y es que quedó claro que renunció a Sale el Sol, sin tener un segundo empleo porque hasta sin columnas se quedó.

Como el querido conductor dejó ver su urgencia de conseguir empleo, no faltaron los usuarios de Twitter que le sugirieron alternativas.

Las más destacables fueron que Álex Kaffie abriera su propio canal de YouTube para hablar de los chismes de famosos, incluso aseguraron que no se perderían su contenido.

Sin embargo, tal como un usuarios cuestionó “¿o ya tienes canal?”, esta sí es una alternativa que Álex Kaffie está tomando, pero misma en la que el crecimiento es lento.

“Has tu canal yo sí te vería!! Y el canal de YouTube??? No?? O ya tienes??? El YouTube y las redes sociales te están llame y llame”. Usuarios de Twitter.

Usuarios recomiendan a Álex Kaffie crear en redes sociales. (Usuarios de Twitter / Captura de pantalla)

Tras varias semanas de renunciar a Sale el Sol, Álex Kaffie reactivó su canal de YouTube ‘Villanovision’, mismo por el que se puso a hacer contenido tiempo atrás.

Pero según las estadísticas, Álex Kaffie apenas ha logrado 24 mil suscriptores, aunque su crecimiento en el último mes sí ha sido favorable.

Sin embargo, el que Álex Kaffie opte por no mostrar su rostro para YouTube y hacer solo videos cortos con voz off y no en vivos, podría no ser lo mejor para que se impulse por esta red social.