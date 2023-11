Nueve meses atrás, Alex Hoyer y Danna Paola confirmaron su noviazgo, mismo que sigue sin gustarle a algunos fans de la cantante.

Y es que algunas personas no consideran que Alex Hoyer sea el hombre ideal para Danna Paola, debido a que ella es quién brilla en la relación.

Esto porque Danna Paola, de 28 años de edad, es una de las cantantes más queridas en territorio mexicano y ahora en España.

Mientras que Alex Hoyer, quien también es cantante, pasó a ser su sombra debido a que no ha destacado en la industria musica.

Razón por la que lo tachan de “cazafortunas” al ser novio de Danna Paola.

A Alex Hoyer, de 26 años de edad, le tiene sin cuidado que lo llamen “cazafortunas” por ser el novio de la actriz y cantante mexicana, Danna Paola.

En un encuentro con la prensa, Alex Hoyer aseguró que los comentarios negativos sobre su persona y su relación con Danna Paola no le preocupan, incluso está acostumbrado.

“Cada quién es libre de opinar lo que quiere y de opinar lo que ve, también. A mí esos comentarios no me preocupan en absoluto, ya también tengo muchos años dedicándome a esto y desde que empecé he recibido muchos comentarios negativos”

Alex Hoyer